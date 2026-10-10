Yêu cầu xử lý nghiêm vụ khai thác rừng tự nhiên trái pháp luật tại Cam Ly - Đà Lạt

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Theo Chi cục Kiểm lâm, yêu cầu trên được đưa ra sau khi cơ quan này nhận Công văn số 141/HKL-XLVP ngày 6/10/2026 của Hạt Kiểm lâm Đà Lạt báo cáo nhanh về vụ việc xảy ra tại Tiểu khu 160B.

Trên cơ sở nội dung báo cáo, Chi cục Kiểm lâm yêu cầu Hạt Kiểm lâm Đà Lạt tiếp tục chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 1 - Lâm Đồng, Công an phường Cam Ly - Đà Lạt, UBND phường Cam Ly - Đà Lạt, Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Viên và các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh toàn bộ tình tiết của vụ việc.

Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là làm rõ cụ thể hành vi của ông Đinh Công Hùng và xác định chính xác khối lượng lâm sản bị tác động, thiệt hại. Đây là những căn cứ quan trọng để xác định tính chất, mức độ vi phạm và hướng xử lý tiếp theo theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, Chi cục Kiểm lâm yêu cầu trường hợp kết quả xác minh cho thấy hành vi của ông Đinh Công Hùng đủ yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản, thì Hạt Kiểm lâm Đà Lạt phải sớm hoàn thiện hồ sơ khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý.

Chi cục Kiểm lâm viện dẫn điểm m khoản 1 Điều 232 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017, là căn cứ pháp lý liên quan đến hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Việc cơ quan kiểm lâm yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ cho thấy vụ việc đang được đặt trong hướng xử lý nghiêm nếu đủ căn cứ xác định có dấu hiệu tội phạm. Tuy nhiên, tại thời điểm ban hành văn bản, vụ việc vẫn đang trong quá trình kiểm tra, xác minh; chưa có quyết định khởi tố vụ án hoặc kết luận cuối cùng về trách nhiệm hình sự của cá nhân liên quan.

Cùng với việc làm rõ vụ việc cụ thể tại Tiểu khu 160B, Chi cục Kiểm lâm yêu cầu lực lượng kiểm lâm phụ trách địa bàn tăng cường phối hợp với các đơn vị chủ rừng và chính quyền cấp xã tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng thường xuyên hơn. Mục tiêu là phát hiện sớm, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm hại rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại đối với tài nguyên rừng trên địa bàn.

Tiểu khu 160B nằm trong địa bàn phường Cam Ly - Đà Lạt, nơi công tác quản lý, bảo vệ rừng không chỉ liên quan đến tài nguyên rừng mà còn gắn trực tiếp với bảo vệ hệ sinh thái, nguồn nước và cảnh quan của khu vực Đà Lạt. Vì vậy, việc làm rõ vụ khai thác rừng lần này, cùng với trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan, sẽ là cơ sở quan trọng để tăng hiệu quả quản lý và phòng ngừa các hành vi xâm hại rừng trong thời gian tới./.