Yêu cầu xử lý dứt điểm tài sản công bỏ không trong năm 2027. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Ngày 4/11, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký Công điện số 71/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu quả quản lý, hạch toán và theo dõi tài sản công, nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, ngăn ngừa thất thoát, lãng phí.

Theo công điện, kết quả tổng kiểm kê tài sản công tại thời điểm 0h ngày 1/1/2026 đã giúp các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau sắp xếp bộ máy nắm rõ thực trạng tài sản được giao quản lý, sử dụng, đồng thời xác định những tồn tại cần khắc phục.

Trên cơ sở kết quả kiểm kê do Bộ Tài chính công bố, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương hoàn thành việc khắc phục những tồn tại trong năm 2027, tập trung vào hai nhóm nhiệm vụ.

Trước hết, các cơ quan, đơn vị phải rà soát, bổ sung hồ sơ quản lý, theo dõi và hạch toán tài sản, bảo đảm số liệu thực tế thống nhất với sổ sách kế toán. Thông tin về tài sản công phải được chuẩn hóa, cập nhật đầy đủ, phản ánh đúng hiện trạng quản lý và sử dụng.

Đối với tài sản chưa xác định được giá trị, các đơn vị phải thực hiện xác định giá trị để phục vụ quản lý, hạch toán theo quy định. Việc bàn giao, tiếp nhận và xử lý tài sản cũng phải được thực hiện ngay sau khi dự án kết thúc hoặc có quyết định của cấp có thẩm quyền.

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm tài sản hư hỏng, không còn khả năng sử dụng; tài sản vẫn sử dụng được nhưng bị bỏ không; tài sản sử dụng không đúng mục đích. Việc xử lý phải tuân thủ quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Cùng với khắc phục các tồn tại sau kiểm kê, người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương và chính quyền địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng, khai thác, thống kê, theo dõi, hạch toán tài sản công thuộc phạm vi quản lý.

Các đơn vị được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện quy định về phân cấp thẩm quyền, tiêu chuẩn và định mức sử dụng tài sản chuyên dùng; thời gian sử dụng, tỷ lệ tính hao mòn tài sản cố định vô hình và tài sản kết cấu hạ tầng giao thông.

Việc giao tài sản kết cấu hạ tầng cho các đối tượng quản lý cũng phải được thực hiện theo đúng thẩm quyền, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động quản lý, sử dụng và khai thác.

Thủ tướng đồng thời yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng, khai thác tài sản công, bảo đảm hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

Theo Chính phủ, tài sản công và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý là nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh. Thông tin đầy đủ, chính xác về tài sản công là cơ sở để các cấp có thẩm quyền xây dựng kế hoạch, đưa ra quyết định quản lý và điều hành.