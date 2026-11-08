Yêu cầu xây dựng đề án quản lý điện thoại trong trường học

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao xây dựng đề án quản lý việc sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội tại các cơ sở giáo dục, với quy định phù hợp từng cấp học. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Yêu cầu được nêu tại Nghị quyết 353/NQ-CP ngày 6/11/2026 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 10.

Theo nghị quyết, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương xây dựng và trình ban hành đề án tổng thể về quản lý việc sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội trong các cơ sở giáo dục.

Đây là nhiệm vụ được Chính phủ giao cho ngành giáo dục, chưa phải quy định cấm học sinh sử dụng điện thoại trên phạm vi cả nước. Phạm vi và cách thức quản lý cụ thể sẽ được xác định trong quá trình xây dựng đề án.

Theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT về điều lệ trường trung học, học sinh không được sử dụng điện thoại di động và các thiết bị khác trong giờ học nếu không phục vụ học tập và không được giáo viên cho phép.

Quy định này cho phép học sinh sử dụng thiết bị để thực hiện các hoạt động học tập theo sự hướng dẫn của giáo viên. Tuy nhiên, việc quản lý điện thoại trong trường học vẫn là vấn đề được nhiều phụ huynh, giáo viên quan tâm, nhất là nguy cơ học sinh mất tập trung, sử dụng mạng xã hội hoặc tham gia các hoạt động không liên quan đến bài học.

Thời gian qua, một số địa phương và trường học đã tăng cường quản lý điện thoại của học sinh. Các biện pháp được áp dụng gồm thu điện thoại đầu giờ, trả lại sau khi kết thúc buổi học hoặc hạn chế sử dụng trong giờ ra chơi.

Ngoài nhiệm vụ xây dựng đề án quản lý điện thoại và mạng xã hội, Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, điều chỉnh chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải, thiết thực và hiệu quả.

Bộ cũng được giao phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương đánh giá nhu cầu trường, lớp, xây dựng lộ trình giải quyết tình trạng thiếu cơ sở giáo dục, đồng thời đề xuất bố trí nguồn lực thực hiện.

Chính phủ yêu cầu tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách, truyền thống, lịch sử dân tộc và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên; đẩy mạnh phòng, chống bạo lực học đường, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Đối với các trường phổ thông nội trú tại khu vực biên giới đất liền, Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc tiến độ xây dựng. Các hạng mục còn lại của trường giai đoạn một phải hoàn thành trong tháng 11/2026; các trường giai đoạn hai hoàn thành trước ngày 30/8/2027.