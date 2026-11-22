Xây dựng nông thôn mới không chỉ được đo bằng những con đường bê tông, nhà văn hóa khang trang hay số tiêu chí đạt chuẩn, mà quan trọng hơn là sự đổi thay trong đời sống và ý thức của mỗi người dân. Trước những yêu cầu mới của giai đoạn 2026–2030, Quảng Trị đang hướng đến cách làm thực chất hơn, trong đó người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn trực tiếp tham gia bàn bạc, lựa chọn, giám sát, góp phần tạo nên những thay đổi trên quê hương mình.