Yêu cầu xác thực danh tính người livestream bán hàng từ 2027
Ngày 21/11, tiếp tục kỳ họp thứ hai, với 491/492 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn. Tại nghị quyết, Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng, các bộ, cơ quan tiếp tục hoàn thiện chính sách, phương pháp quản lý thuế đối với thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, nhà cung cấp nước ngoài.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/yeu-cau-xac-thuc-danh-tinh-nguoi-livestream-ban-hang-tu-2027-246261122174445646.htm