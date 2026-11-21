Ảnh minh họa: PV

Theo Cục Quản lý khám, chữa bệnh, trên phương tiện truyền thông có đăng nội dung phản ánh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không phép của ông Phí Văn Chung (tại xã Dương Hòa) vẫn tiếp tục hoạt động, dù từng bị xử phạt vi phạm hành chính trước đó. Theo phản ánh, cơ sở này mỗi ngày đón hàng trăm người bệnh; chủ cơ sở tiêm thuốc không qua thăm khám, tùy tiện thay đổi mũi tiêm và cấp phát thuốc không có nhãn mác, bảo quản trong điều kiện ẩm mốc.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Sở Y tế TP Hà Nội khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh đột xuất cơ sở nêu trên. Việc kiểm tra tập trung làm rõ điều kiện hoạt động của cơ sở, giấy phép hành nghề của cá nhân thực hiện khám, chữa bệnh, cũng như nguồn gốc xuất xứ và điều kiện bảo quản thuốc, vật tư y tế.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu Sở Y tế Hà Nội xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật (nếu có); kiên quyết đình chỉ ngay hoạt động khám, chữa bệnh trái phép; thu giữ, xử lý số thuốc không nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ và không bảo đảm chất lượng.

Đồng thời, Cục đề nghị Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Công an TP Hà Nội và UBND xã Dương Hòa rà soát hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trước đây đối với ông Phí Văn Chung; xem xét tính chất tái phạm, quy mô hoạt động và hậu quả (nếu có) để chuyển cơ quan điều tra xem xét xử lý hình sự nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm, đi kèm giám sát hậu kiểm chặt chẽ.

Bên cạnh việc tăng cường thanh tra, kiểm tra và truyền thông cảnh báo người dân lựa chọn cơ sở y tế được cấp phép, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng đề nghị Sở Y tế TP Hà Nội thông tin kết quả xử lý tới các cơ quan báo chí theo thẩm quyền và gửi báo cáo về Bộ Y tế trước ngày 27/11/2026.