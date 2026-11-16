Yêu cầu xã Đắk Wil rà soát việc thu hồi khoáng sản sau khi cải tạo đất nông nghiệp

Việc thu hồi khoáng sản phát sinh trong quá trình cải tạo đất nông nghiệp cần được kiểm soát chặt chẽ, bởi hoạt động cải tạo đất không đồng nghĩa với việc có thể tùy ý khai thác, vận chuyển và sử dụng khoáng sản thu hồi - Hình ảnh minh họa

Qua rà soát các quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản từ hoạt động cải tạo đất nông nghiệp tại xã Đắk Wil, Sở Công Thương Lâm Đồng xác định, đá làm vật liệu xây dựng thông thường đã được phân loại vào nhóm IV, trong khi theo quy định đây là khoáng sản nhóm III. Sở đề nghị địa phương rà soát, điều chỉnh các hồ sơ và văn bản đã ban hành, bảo đảm xác định đúng nhóm khoáng sản, thẩm quyền xác nhận và nghĩa vụ tài chính, tránh thất thoát tài nguyên.

Nội dung này được đặt ra sau khi Sở Công Thương tiếp nhận Quyết định số 1068/QĐ-UBND và 1069/QĐ-UBND, cùng ban hành ngày 26/10/2026 của UBND xã Đắk Wil về phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản nhóm IV từ hoạt động cải tạo đất nông nghiệp.

Sở Công Thương nhận thấy, các quyết định trên đã phê duyệt tiền cấp quyền khai thác đối với đá làm vật liệu xây dựng thông thường, được xác định thuộc khoáng sản nhóm IV. Tuy nhiên, cách phân loại này chưa phù hợp với quy định hiện hành.

Cụ thể, theo Điều 6 Luật Địa chất và Khoáng sản và Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 193/2025/NĐ-CP ngày 2/7/2025 của Chính phủ, đá làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc khoáng sản nhóm III, không phải nhóm IV như nội dung được UBND xã Đắk Wil phê duyệt.

Từ nội dung trên, Sở Công Thương đề nghị UBND xã Đắk Wil rà soát lại toàn bộ hồ sơ đăng ký thu hồi khoáng sản trên địa bàn đã được địa phương xác nhận. Việc rà soát nhằm bảo đảm xác nhận đúng thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã, đồng thời xác định chính xác nhóm, loại khoáng sản trong quá trình xử lý hồ sơ.

Đáng chú ý, Sở yêu cầu địa phương điều chỉnh các văn bản xác nhận thu hồi khoáng sản và quyết định phê duyệt tiền cấp quyền đã ban hành nhưng chưa bảo đảm quy định. Qua đó, việc xác định nghĩa vụ tài chính phải phù hợp với đúng nhóm khoáng sản được thu hồi, tránh sai lệch trong quản lý và nguy cơ thất thoát tài nguyên.

Việc thu hồi khoáng sản phát sinh trong quá trình cải tạo đất nông nghiệp cần được kiểm soát chặt chẽ, bởi hoạt động cải tạo đất không đồng nghĩa với việc có thể tùy ý khai thác, vận chuyển và sử dụng khoáng sản thu hồi. Xác định đúng loại khoáng sản, thẩm quyền xác nhận và nghĩa vụ tài chính là những khâu quan trọng để bảo đảm tài nguyên được quản lý theo quy định, đồng thời hạn chế tình trạng lợi dụng cải tạo đất để khai thác khoáng sản không đúng mục đích.

Việc rà soát, điều chỉnh kịp thời các hồ sơ xác nhận thu hồi khoáng sản và phê duyệt tiền cấp quyền không chỉ khắc phục những nội dung chưa phù hợp, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, bảo đảm hoạt động cải tạo đất nông nghiệp không bị lợi dụng để khai thác khoáng sản trái quy định, gây thất thoát tài nguyên và ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước tại địa phương./.