Yêu cầu vùng nguyên liệu lớn để phát triển kinh tế nông nghiệp

Nhiều hộ dân ở xã Quảng Sơn phát triển nghề trồng dâu, nuôi tằm cho hiệu quả nhiều năm nay

Đơn cử như đối với nghề tơ tằm - nuôi dâu, ở cả 3 khu vực sau sáp nhập tỉnh đều đã có những vùng người dân duy trì nghề từ lâu. Cụ thể, phía Tây tỉnh có các xã: Quảng Sơn, Quảng Khê, Tà Đùng, Quảng Phú; trung tâm tỉnh ở các phường 2, 3 Bảo Lộc, các xã Tân Hà Lâm Hà, Đinh Văn Lâm Hà, xã Đạ Tẻh 2, 3; khu vực Đông Nam tỉnh phát triển nhiều ở xã Hoài Đức. Tuy nhiên vẫn có sự đơn lẻ, nhỏ lẻ, nhiều thời điểm thiếu giống, liên kết tiêu thụ chưa bền vững do phụ thuộc vào một số thị trường. Thực tế, nếu kết nối, liên kết được thành vùng lớn thì Lâm Đồng rất có thể trở thành “thủ phủ” nghề trồng dâu, nuôi tằm, bán tơ, vùng nguyên liệu vải cao cấp của cả nước và quốc tế.

Hay như đối với cây cà phê, Lâm Đồng là tỉnh có diện tích, sản lượng lớn nhất cả nước hiện nay. Nhưng thực tế cà phê Lâm Đồng vẫn còn nhiều dư địa nâng cao giá trị. Trong đó có thể nói là tạo vùng lớn từ nguyên liệu phục vụ chế biến. Liên quan đến nội dung này, ông Trương Công Hiệp - Giám đốc Công ty TNHH MTV Bốn Hiệp, xã Quảng Tín cho rằng, trong chế biến sự phối hợp một số loại nguyên liệu cà phê khác nhau ví dụ như cà phê vối và cà phê chè. Trong bối cảnh mới, ở khu vực trung tâm tỉnh vốn có thế mạnh nhiều hơn về các giống cà phê bản địa, cũ như: arabica, moka, trong khi đó ở Tây Lâm Đồng lại chủ yếu là cà phê robusta. Như vậy thì tự nội tại cà phê tỉnh đã tự chủ được nguyên liệu phục vụ chế biến, chế biến sâu các loại cà phê ngon phục vụ thị trường trong ngoài nước.

Yêu cầu liên kết vùng nguyên liệu cà phê chất lượng cao phục vụ cho chế biến sâu tỉnh Lâm Đồng

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đang đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao kết hợp với du lịch sinh thái, công nghiệp chế biến và logistics biển, hình thành chuỗi giá trị đa ngành và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Giai đoạn tới, toàn ngành phấn đấu đạt mục tiêu “Phát triển nông nghiệp xanh, quản lý hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường”. Đến năm 2030, khu vực nông - lâm - thủy sản tăng trưởng bình quân 5 - 5,5%/năm, chiếm 28,5 - 29% trong cơ cấu giá trị tăng thêm của nền kinh tế. Chính vì thế, để cụ thể hóa mục tiêu chung, việc các xã, phường, đặc khu xác định đúng, trúng các lợi thế có tính cạnh tranh, tăng cường năng lực quản trị, tận dụng tốt các nguồn lực, bảo đảm mở rộng các liên kết, hợp tác theo các tăng trưởng lợi thế thì sẽ tạo nên sự phát triển bền vững cho kinh tế địa phương, nâng cao thu nhập người dân.

Lâm Đồng hiện có diện tích cà phê lớn nhất cả nước

Ngày 30/10, phát biểu tại Hội nghị Tỉnh ủy Lâm Đồng về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các văn bản triển khai của Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã quán triệt Kết luận số 106-KL/TW/2026 về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027. Trong đó có ý cho rằng, hiện nay nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh dù được đánh giá tiềm năng rất lớn nhưng vẫn chưa có được sức bật thật sự mạnh mẽ. Một phần nguyên nhân là chưa có các vùng nguyên liệu chất lượng cao thật sự lớn, mang tầm cỡ hàng đầu cả nước. Đây là một yêu cầu, một trăn trở của lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương phải làm sao để có được các vùng nguyên liệu nông nghiệp công nghệ cao thực sự lớn. Chủ tịch tỉnh cũng cho biết, đây là một yêu cầu lớn, để tạo cơ sở động lực cho các vùng này liên kết đang được tỉnh quan tâm đầu tư.