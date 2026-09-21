Yêu cầu vận hành hồ Đắk R'Tih để giảm lũ cho hạ du

Hồ thủy điện Đắk R’Tih được yêu cầu chủ động vận hành để giảm lũ cho khu vực hạ du khi lưu lượng nước về hồ tăng cao

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, lúc 21h ngày 19/9, mực nước hồ Đắk R’Tih (bậc trên) ở cao trình 616,24 m, trong khi mực nước dâng bình thường là 618 m và mực nước đón lũ thấp nhất trong tháng 9 là 616 m. Lưu lượng nước về hồ đạt 120 m³/s; hồ đang phát điện với lưu lượng 52,8 m³/s, xả qua đập tràn 20 m³/s và xả dòng chảy tối thiểu 1,51 m³/s. Tổng lưu lượng xả về hạ du là 74,31 m³/s.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Đắk R’Tih duy trì mực nước hồ theo quy định. Khi lưu lượng nước về hồ lớn hơn 200 m³/s, đơn vị phải thực hiện vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du. Trong quá trình này, nếu mực nước hồ đạt mực nước dâng bình thường thì chuyển sang chế độ vận hành duy trì mực nước và sẵn sàng chuyển sang chế độ bảo đảm an toàn công trình.

Sau khi thực hiện cắt, giảm lũ, trường hợp mực nước hồ cao hơn 616,5 m, đơn vị được yêu cầu vận hành để hạ dần mực nước về cao trình 616,5 m.

Việc vận hành phải bảo đảm không tạo ra dòng chảy đột biến, bất thường, gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân sinh sống ven sông ở khu vực hạ du. Công ty cũng phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm cung cấp thông tin, báo cáo trong quá trình vận hành.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đồng thời yêu cầu UBND các phường Nam Gia Nghĩa, Đông Gia Nghĩa và các xã Nhân Cơ, Cát Tiên 1, Cát Tiên 2, Cát Tiên 3 khẩn trương thông báo đến chính quyền cơ sở và người dân khu vực hạ du hồ Đắk R’Tih để nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, ứng phó với nguy cơ mưa lũ.

Các địa phương được yêu cầu tổ chức trực ban nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ với Công ty Cổ phần Thủy điện Đắk R’Tih nhằm kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra./.