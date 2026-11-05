Yêu cầu trực ban 24/24 giờ, chủ động ứng phó thiên tai

Thực hiện Nghị quyết số 312/NQ-CP ngày 5/10/2026 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai trong những tháng cuối năm và văn bản triển khai của Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các Khu Quản lý đường bộ I, II, III, IV; các Sở Xây dựng; Ban Quản lý dự án đường bộ; Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam và các doanh nghiệp BOT khẩn trương triển khai nhiệm vụ theo phạm vi quản lý.

Mục tiêu là chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo vệ kết cấu hạ tầng và duy trì giao thông đường bộ thông suốt, an toàn.

Phòng chống thiên tai: Rà soát điểm xung yếu, sẵn sàng ứng phó

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng, ban hành tại Quyết định số 717/QĐ-BXD ngày 14/5/2026.

Trên cơ sở đó, các đơn vị phải rà soát, cập nhật phương án ứng phó mưa bão trên từng tuyến đường được giao quản lý; xác định cụ thể những vị trí xung yếu, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, chia cắt giao thông để chủ động phương án xử lý.

Tập trung khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, chia cắt giao thông để chủ động phương án xử lý.

Lực lượng, vật tư, phương tiện và máy móc phải được chuẩn bị đầy đủ theo phương châm “bốn tại chỗ”. Các đơn vị cần bố trí sẵn nguồn lực tại những vị trí trọng điểm để có thể triển khai xử lý ngay khi xảy ra sự cố, đồng thời sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu nạn khi được huy động.

Chốt chặn khu vực nguy hiểm, không để phương tiện đi vào vùng mất an toàn

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai; tổ chức tuần đường và kiểm tra thường xuyên tại những vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Các vị trí cần đặc biệt chú trọng gồm ngầm, tràn, cầu yếu, đoạn đường thường xuyên bị ngập sâu, mái taluy cao và khu vực có nguy cơ sạt lở. Các đơn vị cũng phải chủ động khơi thông cống, rãnh, bảo đảm khả năng thoát nước, hạn chế ngập úng ảnh hưởng đến công trình và hoạt động giao thông.

Tại khu vực nguy hiểm, phải bố trí người canh gác, biển cảnh báo, rào chắn; chủ động phân luồng, điều tiết giao thông từ xa. Đặc biệt, kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua những vị trí không bảo đảm an toàn.

Khi cần thiết, các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm theo yêu cầu.

Khẩn trương khắc phục sạt lở, chia cắt giao thông

Đối với các tình huống sạt lở, hư hỏng công trình hoặc chia cắt giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện để xử lý, phấn đấu thông xe trong thời gian sớm nhất.

Khẩn trương khắc phục sạt lở, chia cắt giao thông.

Trong thời gian chưa thể khôi phục giao thông, phải tổ chức phân luồng, bố trí đầy đủ cảnh báo để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, cảnh sát giao thông và đơn vị quản lý các tuyến đường liền kề, thống nhất phương án phân luồng, ứng cứu, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động đi lại và vận tải.

Đối với công trình đang thi công, Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà đầu tư phải chỉ đạo nhà thầu thực hiện phương án phòng ngừa thiên tai theo Điều 7 Thông tư số 40/2024/TT-BGTVT, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 72/2025/TT-BXD.

Các nhà thầu phải có biện pháp bảo đảm dòng chảy, không để hoạt động thi công gây ngập úng, sạt lở; bố trí đầy đủ biển báo, rào chắn và người hướng dẫn tại các đoạn đường đang khai thác có thi công. Việc đẩy nhanh tiến độ phải gắn với bảo đảm chất lượng, an toàn công trình, không để phát sinh nguy cơ mất an toàn do mưa bão.

Trực ban 24/24 giờ, báo ngay khi xảy ra sự cố

Để bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành thông suốt, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị duy trì trực ban 24/24 giờ, bảo đảm thông tin liên lạc liên tục; thực hiện chế độ báo cáo theo Điều 22 Thông tư số 40/2024/TT-BGTVT và các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 72/2025/TT-BXD.

Khi xảy ra sự cố, các đơn vị phải báo cáo ngay về Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Cục Đường bộ Việt Nam qua số điện thoại 1900.54.55.70, nhánh số 3; đồng thời kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để Cục xem xét, chỉ đạo xử lý.

Cục giao các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng chỉ đạo đơn vị bảo trì, nhà thầu triển khai nhiệm vụ; đôn đốc, kiểm tra các doanh nghiệp BOT thuộc phạm vi quản lý. Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện trên những tuyến cao tốc do Tổng công ty quản lý, khai thác.

Với yêu cầu triển khai đồng bộ từ phòng ngừa, cảnh báo đến ứng phó, khắc phục hậu quả, Cục Đường bộ Việt Nam đặt trọng tâm vào việc nhận diện sớm nguy cơ, chuẩn bị sẵn nguồn lực và xử lý nhanh các tình huống phát sinh, góp phần bảo đảm an toàn kết cấu hạ tầng và duy trì giao thông thông suốt trong những tháng cuối năm 2026.