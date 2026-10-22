Yêu cầu trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu trước 10/11

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương, truyền đạt yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ đối với việc hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định này.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định, bảo đảm thực hiện đầy đủ, thực chất chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 488/TB-VPCP ngày 17/9/2026.

Cụ thể, dự thảo Nghị định phải bảo đảm yêu cầu tái cơ cấu, giảm số lượng thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, nâng cao năng lực tạo nguồn, dự trữ và trách nhiệm bảo đảm nguồn cung; có lộ trình thực hiện phù hợp, khả thi, không gây xáo trộn thị trường.

Đồng thời, cắt giảm thực chất, tối đa các khâu trung gian không cần thiết, khắc phục triệt để tình trạng mua bán xăng dầu lòng vòng, giảm chi phí lưu thông; tổ chức hệ thống phân phối tinh gọn, minh bạch, hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu đổi mới cơ chế điều hành giá theo nguyên tắc thị trường có sự quản lý của Nhà nước; bảo đảm Nhà nước kiểm soát, giám sát được các yếu tố hình thành giá và giá bán xăng dầu, có đầy đủ công cụ điều tiết, bình ổn giá, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, thao túng, tăng giá bất hợp lý.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ rà soát, khắc phục các bất cập, sơ hở trong cơ chế, chính sách kinh doanh xăng dầu đã được chỉ ra qua kết quả thanh tra; không để lợi dụng chính sách nhằm trục lợi, gây thất thoát, lãng phí.

Về tiến độ thực hiện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương lấy ý kiến các bộ, cơ quan liên quan đối với dự thảo Nghị định và các kiến nghị tại Tờ trình số 8153/TTr-BCT ngày 08/10/2026 của Bộ Công Thương; tiếp thu, giải trình đầy đủ, hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ chậm nhất trước ngày 10/11/2026. Bộ trưởng Bộ Công Thương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng và tiến độ thực hiện.

Cùng với việc hoàn thiện dự thảo Nghị định, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chủ động xây dựng, triển khai các phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống; tuyệt đối không để xảy ra thiếu hụt, đứt gãy nguồn cung, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.