Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 8 đến đêm 11/11/2026, khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng. Lượng mưa tại khu vực từ phía nam Nghệ An đến phía bắc Quảng Trị phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Mưa lớn có nguy cơ gây lũ trên các sông, ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp. Đáng chú ý, nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại các sông, suối nhỏ có thể xảy ra, đe dọa an toàn tính mạng, tài sản của người dân và các công trình hạ tầng.

Bộ Xây dựng yêu cầu triển khai phương án ứng phó mưa lũ tại Trung Bộ.

Trước tình hình trên, thực hiện Công điện số 73/CĐ-TTg ngày 7/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ về chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất tại Trung Bộ, Bộ Xây dựng đã ban hành công điện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chủ động bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến trọng điểm

Bộ Xây dựng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thường xuyên theo dõi chặt chẽ thông tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất để kịp thời xây dựng, triển khai phương án ứng phó phù hợp.

Đối với Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ yêu cầu tập trung rà soát những khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ quét để xây dựng phương án xử lý, tổ chức phân luồng giao thông từ xa. Các đơn vị cần phối hợp với cơ quan truyền thông thông tin kịp thời đến người dân về tình hình và những vị trí tiềm ẩn nguy hiểm.

Lực lượng chức năng phải được bố trí trực gác, kiểm soát, hỗ trợ và hướng dẫn người dân, phương tiện lưu thông an toàn, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và những nơi đã hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở. Bộ Xây dựng nhấn mạnh yêu cầu kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua những vị trí không bảo đảm an toàn, tránh thiệt hại đáng tiếc do tâm lý chủ quan, bất cẩn.

Đối với các điểm sạt lở, sụt trượt lớn gây ách tắc giao thông, các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ phải phối hợp với chính quyền địa phương triển khai ngay phương án phân luồng từ xa, huy động tối đa máy móc, thiết bị và nhân lực tại chỗ để khẩn trương khắc phục, sớm thông xe. Quá trình xử lý sự cố phải đặt yêu cầu an toàn cho lực lượng và phương tiện tham gia lên hàng đầu.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng được giao chủ động phối hợp, hỗ trợ Sở Xây dựng các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm giao thông, đặc biệt tại các trục giao thông chính và những tuyến đường phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Tăng cường kiểm tra, ứng phó trong lĩnh vực đường sắt, hàng hải và hàng không

Trong lĩnh vực đường sắt, Cục Đường sắt Việt Nam và Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam được yêu cầu chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ tuần tra, chốt gác tại những công trình, vị trí xung yếu. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý gồm cầu, đường yếu, vị trí dễ ngập nước, nơi thường xảy ra lũ quét, các đoạn đường đèo dốc có nguy cơ đá rơi, đất sụt và khu vực đường sắt nằm ở hạ lưu đê, đập thủy lợi, hồ chứa nước.

Các đơn vị phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, thiết bị và nhân lực để sẵn sàng khắc phục hậu quả mưa lũ, nhanh chóng khôi phục giao thông. Đồng thời, cần xây dựng phương án dừng tàu, giãn tàu, tăng bo hoặc chuyển tải hành khách trong trường hợp mưa lũ gây ngập úng, sụt trượt tại các khu gian khiến tàu phải dừng hoạt động.

Đối với lĩnh vực hàng hải và đường thủy, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị phối hợp với địa phương hướng dẫn phương tiện tìm nơi neo đậu, tránh trú an toàn, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi có tình huống khẩn cấp.

Đặc biệt, các phương tiện neo đậu gần cầu vượt sông phải khẩn trương di chuyển đến vị trí an toàn, không để xảy ra tình trạng phương tiện bị nước lũ cuốn trôi, va đâm vào công trình vượt sông. Các đơn vị cần thường xuyên theo dõi diễn biến, kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng địa phương phối hợp xử lý khi phát hiện phương tiện trôi dạt.

Cùng với đó, các đơn vị quản lý, bảo trì đường thủy nội địa phải thu hồi phao tiêu, báo hiệu trước khi lũ về hoặc khi nhận được thông báo xả lũ từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương.

Trong lĩnh vực hàng không, Cục Hàng không Việt Nam được giao chỉ đạo tăng cường kiểm tra sân bay, nhà ga, hệ thống thông tin liên lạc và công tác điều hành, chỉ huy bay nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các sự cố. Các hãng hàng không phải theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động điều chỉnh lịch bay, tuyến bay và ga đến phù hợp, bảo đảm tuyệt đối an toàn hoạt động bay khi thời tiết xấu do mưa lớn.

Chủ động bảo vệ công trình, khắc phục sự cố và duy trì vận tải

Bên cạnh việc bảo đảm an toàn giao thông, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng chỉ đạo các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu thi công và đơn vị liên quan triển khai giải pháp bảo đảm an toàn tại các công trường, phòng ngừa sạt lở. Các đơn vị cần chuẩn bị điều kiện cần thiết để xử lý kịp thời sự cố công trình, đồng thời phối hợp duy trì giao thông thông suốt trên những tuyến đường vừa thi công vừa khai thác.

Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng có trách nhiệm theo dõi tình hình, đánh giá tác động của mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất đối với các công trình hạ tầng giao thông, xây dựng. Trên cơ sở đó, chủ động triển khai các giải pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại và nâng cao mức độ an toàn cho công trình theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đối với Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk, Bộ yêu cầu chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành tại địa phương, các Khu Quản lý đường bộ và đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ, đường sắt, đường thủy để xử lý sự cố do mưa lũ gây ra.

Việc triển khai đồng bộ các phương án ứng phó được Bộ Xây dựng xác định là yêu cầu cấp thiết nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ tại Trung Bộ, bảo đảm an toàn cho người dân, công trình hạ tầng và duy trì hoạt động giao thông, vận tải trong thời gian xảy ra thiên tai.