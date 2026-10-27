Yêu cầu trả nhà đất ở Vũng Tàu cho công dân

Khu nhà đất số 6 Trần Hưng Đạo, phường Vũng Tàu. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Ủy ban nhân dân phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh vừa làm việc với đại diện một doanh nghiệp để thực hiện thu hồi và bàn giao nhà đất tại số 6 Trần Hưng Đạo. Đây là khu nhà đất rộng 850m2 có vị trí trung tâm, nằm ngay ngã tư đường Trần Hưng Đạo-Trương Công Định. Trước đây, chủ sở hữu nhà đất là ông Phạm Ngọc Hiền.

Năm 1984, ông Hiền ra nước ngoài nên có đơn cho Nhà nước để sử dụng vào việc công, khi về nước thì trả lại cho mình. Đến năm 1997, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) đã cho một doanh nghiệp nhà nước thuê với thời hạn 50 năm. Sau đó, doanh nghiệp này chuyển thành công ty cổ phần và năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất này cho doanh nghiệp, với mục đích làm văn phòng.

Từ năm 2005, ông Hiền đã đòi lại nhà đất nói trên. Đến năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) có quyết định trả lại nhà đất cho ông Hiền. Nhưng từ năm 2014 đến năm 2024, doanh nghiệp được cho thuê nhà đất 50 năm đã khởi kiện các quyết định hành chính của chính quyền tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ). Tòa án các cấp đều bác đơn của doanh nghiệp và công nhận quyết định trả lại nhà của chính quyền là đúng pháp luật.

Mới đây nhất, ngày 21/10/2026, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Trần Văn Bảy. Theo đó, giao cho các sở, ngành chức năng tiếp tục đôn đốc, xử lý, theo dõi thi hành án hành chính đối với vụ việc nhà đất số 6 đường Trần Hưng Đạo; giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức thi hành án. Và báo cáo kết quả đến Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 26/10/2026.

Ủy ban nhân dân thành phố cũng giao chính quyền phường Vũng Tàu chủ trì tổ chức tuyên truyền, vận động, yêu cầu doanh nghiệp đang sử dụng nhà đất này bàn giao mặt bằng. Trường hợp doanh nghiệp cố tình không chấp hành, khẩn trương lập phương án và tổ chức thực hiện biện pháp cưỡng chế hành chính thu hồi nhà, đất theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, ngay sau khi tiếp nhận mặt bằng sạch, căn cứ quy định hiện hành, khẩn trương thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bàn giao nhà đất số 6 đường Trần Hưng Đạo cho ông Phạm Ngọc Hiền theo thẩm quyền, trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Chính quyền phường Vũng Tàu tiếp doanh nghiệp để vận động bàn giao nhà đất theo các quyết định của tòa án và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Mới đây, ông Võ Văn Thành Sang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vũng Tàu đã chủ trì cuộc họp vận động doanh nghiệp bàn giao nhà đất.

Tại cuộc họp này đại diện doanh nghiệp cho rằng các quyết định liên quan chưa phù hợp, ảnh hưởng đến tài sản của công ty và kiến nghị cơ quan chức năng xem xét. Doanh nghiệp cũng cho biết chưa thể bàn giao nhà đất vào ngày 31/10 do cần tổ chức họp cổ đông để thống nhất phương án, triển khai các công việc liên quan. Đồng thời, đề nghị được gia hạn thêm 20 ngày kể từ ngày 26/10 và kiến nghị có phương án xử lý đối với doanh nghiệp khi thực hiện thu hồi nhà, đất.

Ông Võ Văn Thành Sang đề nghị công ty phối hợp với chính quyền địa phương, nghiêm túc thực hiện việc bàn giao nhà, đất theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố và quy định pháp luật.

Đối với những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, phường sẽ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm quá trình triển khai được thực hiện đúng quy định pháp luật.