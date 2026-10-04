Yêu cầu thi công 24/7 tại dự án sân bay Long Thành

Theo Báo Chính phủ, ngày 4/10, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tập trung vào các hạng mục trọng điểm tại nhà ga hành khách.

Tại công trường, Phó thủ tướng Thường trực đã kiểm tra hệ thống mái nhà ga, quầy làm thủ tục check-in tự động, hệ thống băng chuyền hành lý và các khu vực chủ chốt khác. Ông yêu cầu các bộ, ngành, chủ đầu tư, nhà thầu tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm mục tiêu đưa dự án vào khai thác trong tháng 12.

Còn nhiều hạng mục phải chạy nước rút

Theo báo cáo, dự án thành phần 3 do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư đã đạt 85,55% giá trị hợp đồng. Trong đó, 4 gói thầu xây lắp chính đã hoàn thành, 8 gói thầu đang bám sát tiến độ và nhiều hạng mục đạt trên 90% khối lượng.

Tuy nhiên, lãnh đạo ACV cho biết một số gói thầu quan trọng vẫn còn khối lượng lớn. Doanh nghiệp đang yêu cầu nhà thầu tăng nhân lực, thiết bị, mở thêm các mũi thi công và tập trung xử lý những hạng mục chậm.

Tiến độ một số công việc cũng chịu tác động bởi vướng mắc liên quan đến thiết bị, hồ sơ, nghiệm thu và thanh toán. Với một số thiết bị phục vụ nhà ga, thủ tục thẩm định còn gặp khó khăn. ACV đang phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý, đồng thời đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu và thanh toán khối lượng đã thực hiện.

Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu kiểm soát tiến độ từng ngày, từng công việc và từng gói thầu. Ảnh: ACV.

Phó thủ tướng Thường trực đánh giá một số gói thầu, hạng mục vẫn triển khai chậm, trong đó có nhà ga hàng hóa và một số hạng mục thiết bị nhà ga hành khách.

Trong khi thời gian còn lại không nhiều, khối lượng công việc vẫn lớn và dự án còn đối mặt khó khăn về nhân lực, thanh toán, nguyên vật liệu và giá cả.

Do đó, ông yêu cầu các đơn vị chuyển sang trạng thái nước rút, tổ chức thi công 24/7 đối với các hạng mục đường găng, khối lượng còn lại lớn; kiểm soát tiến độ từng ngày, từng công việc và từng gói thầu.

Các nhà thầu được yêu cầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, vật tư và nguồn lực tài chính; tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, tăng mũi thi công tại các gói thầu đường găng. Những nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về nhân lực, thiết bị, tài chính và tiến độ sẽ bị xử lý, kể cả xem xét vi phạm hợp đồng theo quy định.

Phó thủ tướng Thường trực giao ACV chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng về tiến độ và chất lượng các gói thầu do doanh nghiệp làm chủ đầu tư, đặc biệt là dự án thành phần 3.

Không chỉ chạy tiến độ xây dựng

Bên cạnh thi công, ACV đang triển khai thử nghiệm vận hành toàn diện (ORAT), đồng thời thực hiện nghiệm thu, kiểm định, chạy thử, cấp phép và chuẩn bị nhân sự, nguồn lực phục vụ khai thác.

Phó thủ tướng Thường trực yêu cầu tiến độ phải đi cùng chất lượng, an ninh và an toàn. Tất cả hạng mục, thiết bị phải được kiểm tra, nghiệm thu, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện trước khi sân bay được đưa vào khai thác thương mại.

Bộ Xây dựng được giao làm đầu mối theo dõi, kiểm tra và đôn đốc dự án, hàng tuần rà soát tiến độ, xác định những hạng mục có nguy cơ chậm để kịp thời xử lý.

Bộ này cũng phải phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan rà soát toàn bộ điều kiện cần thiết để Long Thành khai thác thương mại trong năm 2026, từ xây dựng, thiết bị, điện, nước, thông tin liên lạc, phòng cháy chữa cháy, an ninh hàng không, quản lý bay đến giao thông kết nối, nghiệm thu và cấp phép.

Một số hình ảnh tại dự án sân bay Long Thành. Ảnh: ACV.

Bộ Tài chính được giao phối hợp tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế tài chính, thanh toán, tập trung xử lý trong tháng 10 để không ảnh hưởng mục tiêu hoàn thành dự án năm nay.

Trong khi đó, TP.HCM và TP Đồng Nai được yêu cầu chuẩn bị phương án giao thông, bảo đảm kết nối sân bay với TP.HCM, các đô thị, khu công nghiệp, trung tâm logistics và các địa phương trong vùng.

Phó thủ tướng Thường trực cũng giao TP Đồng Nai phối hợp nghiên cứu quy hoạch trung tâm trung chuyển hành khách, logistics liên vùng tại khu vực sân bay, hướng tới hình thành thành phố sân bay Long Thành.

Về hạ tầng kết nối, theo đánh giá của Phó thủ tướng Thường trực, các tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Vành đai 3 TP.HCM, TP.HCM - Long Thành, Bến Lức - Long Thành và đường 25C cơ bản đáp ứng yêu cầu, có khả năng đưa vào khai thác đồng bộ với sân bay Long Thành.