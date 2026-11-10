Yêu cầu tháo dỡ lều quán ở điểm 'săn mây' sống lưng khủng long Tà Xùa

Một số lều, quán dựng dọc sống lưng khủng long, Tà Xùa, tỉnh Sơn La. Ảnh: Linh Xinh.

Ngày 8/11, UBND xã Tà Xùa (Sơn La) ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai tháo dỡ lều, quán, chấm dứt hoạt động bán hàng tại khu vực sống lưng khủng long (bản Chống Tra) nhằm lập lại trật tự, bảo đảm an toàn cho du khách, giữ gìn cảnh quan và môi trường.

Động thái này nhằm chấn chỉnh hoạt động kinh doanh tại khu vực, nhất là trong cao điểm mùa săn mây kéo dài từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau.

Theo kế hoạch, từ ngày 7/11 đến 17h ngày 10/11, chính quyền địa phương sẽ tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân tự tháo dỡ lều, quán, di chuyển hàng hóa ra khỏi sống lưng khủng long và ký cam kết không tái dựng công trình, không tiếp tục bán hàng tại đây.

Các lực lượng chức năng cũng rà soát, lập danh sách và kiểm đếm hiện trạng từng lều, quán, bao gồm chủ sở hữu, vị trí, quy mô và vật liệu.

Du khách săn mây tại sống lưng khủng long, xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La. Ảnh: Lê Huỳnh.

Từ ngày 11/11, xã tổ chức kiểm tra toàn bộ khu vực, lập biên bản vi phạm hành chính đối với những trường hợp không tự tháo dỡ hoặc tái dựng lều, quán. UBND xã sẽ xử lý theo thẩm quyền, tổ chức tháo dỡ và di chuyển tài sản theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Sau đợt ra quân, chính quyền địa phương duy trì kiểm tra định kỳ và đột xuất, tập trung vào cuối tuần, ngày lễ và những khung giờ đông khách ngắm mây như sáng sớm, chiều tối. Những trường hợp tái phạm sẽ bị xử lý.

UBND xã Tà Xùa giao Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, hướng dẫn hoạt động du lịch an toàn, văn minh tại điểm đến.

Trưởng bản Chống Tra có trách nhiệm trực tiếp thông báo, tuyên truyền, vận động các hộ có lều, quán bằng cả tiếng phổ thông và tiếng Mông; tham gia kiểm đếm, chứng kiến quá trình tháo dỡ và kịp thời báo cáo những trường hợp tái dựng.

Một quán cà phê tại Tà Xùa phục vụ bát mì tôm được mệnh danh "view triệu đô". Ảnh: @hungpvan.

Tà Xùa nằm ở độ cao hơn 2.800 m so với mực nước biển, thuộc tỉnh Sơn La, giáp xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai. Địa phương cách Hà Nội khoảng 240 km, có khí hậu mát mẻ quanh năm và nổi tiếng với hoạt động săn mây.

Địa hình khu vực có nhiều đoạn đường hẹp, dốc, hai bên là vực sâu. Du khách có thể di chuyển bằng xe máy hoặc ôtô, trải nghiệm trekking (đi bộ đường dài) lên đỉnh Tà Xùa theo các cung đường có độ dài khác nhau từ phía Yên Bái hoặc Sơn La.

Cách trung tâm Tà Xùa khoảng 15 km là sống lưng khủng long - nơi săn mây biểu tượng. Địa điểm này tựa vào dãy núi Tà Xùa, phía trước là thung lũng sâu hàng trăm mét. Đoạn sống lưng khủng long dài 1,5 km đường mòn được giới phượt thủ coi là một trong những nơi ngắm mây đẹp nhất miền Bắc.

Tại lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) 2026 khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương, tổ chức ở Maldives ngày 27/9, Tà Xùa được xướng tên ở hạng mục Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á 2026 (Asia's Leading Emerging Tourism Destination 2026). Đây là lần đầu địa phương tham gia hạng mục này và giành chiến thắng.

Toàn xã hiện có 148 hộ kinh doanh dịch vụ du lịch, trong đó 88 hộ kinh doanh nhà nghỉ cộng đồng, với khả năng phục vụ khoảng 3.000 khách mỗi ngày, đêm. Tháng 10-12 thường là cao điểm du lịch khi nhiệt độ xuống thấp, độ ẩm cao trong giai đoạn này tạo điều kiện hình thành những biển mây.

Sống lưng khủng long trước đây khi chưa xuất hiện lều, quán. Ảnh: Lê Huỳnh.