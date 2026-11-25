Tháo dỡ công trình vi phạm tại khu vực quy hoạch mỏ cát thôn Exa Nô, xã Krông Nô, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 25/11, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Krông Nô, tỉnh Lâm Đồng, xác nhận Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Krông Nô đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân bị xác định đã có hành vi xây dựng công trình không phép trên khu vực quy hoạch mỏ cát xây dựng thôn Exa Nô; đồng thời buộc khôi phục hiện trạng đất trước khi vi phạm.

Theo đó, Phòng Kinh tế xã Krông Nô đã kiểm tra thực địa và xác định ông L. X. H (44 tuổi, trú xã Krông Nô) đã làm nhà ở với diện tích hơn 87m2 trên khu vực đất được quy hoạch là bãi tập kết khai thác cát thuộc mỏ cát thôn Exa Nô.

Kết cấu ngôi nhà là nền bê tông xi măng, khung sườn gỗ, lợp tôn. Vị trí xây dựng nhà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, Phòng Kinh tế xã Krông Nô cũng xác định ông L. X. H đang xây dựng một trạm cân xe tải và đang trong quá trình hoàn thiện. Mục đích xây dựng trạm cân là để phục vụ cho hoạt động khai thác khoáng sản dù ngành chức năng chưa đưa mỏ cát ra để đấu giá quyền khai thác.

Ông L. X. H bị xác định đã thực hiện hành vi chuyển đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, không phải là đất lâm nghiệp sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Hành vi này đã vi phạm Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai.

Ngày 22/11/2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Krông Nô đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L. X. H với số tiền 4 triệu đồng, đồng thời buộc tháo dỡ toàn bộ công trình, vật kiến trúc xây dựng trái phép, khôi phục lại tình trạng đất như trước khi vi phạm.

Liên quan tới trạm cân xe tải trong khu vực mỏ cát thôn Exa Nô, vào thời điểm kiểm tra, Phòng Kinh tế xã Krông Nô đã yêu cầu di chuyển, không được lắp đặt trạm cân khi chưa được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền, đồng thời yêu cầu di chuyển máy móc, tàu hút cát, thiết bị khai thác cát… ra khỏi khu vực này.

Trước đó, như TTXVN đã thông tin vào ngày 21/11, một khu vực quy hoạch mỏ vật liệu xây dựng tại xã Krông Nô đã cơ bản được xây dựng thành một bến cát dù đang trong giai đoạn đưa vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Con đường đi vào mỏ cát cũng được cải tạo, nâng cấp dù cấp có thẩm quyền đã xử phạt, buộc khôi phục hiện trạng đất trước khi vi phạm.

Đáng chú ý hơn, con đường này đi qua địa giới hành chính hai xã (Krông Nô và Nam Đà, tỉnh Lâm Đồng) và nhiều diện tích được quy hoạch là đất rừng (bao gồm rừng phòng hộ và rừng sản xuất).

Tuy nhiên, chỉ có Ủy ban Nhân dân xã Nam Đã là phát hiện hành vi vi phạm là chiếm đất rừng (theo quy định tại Nghị định số 123/2024/NĐ-CP ngày 04/10/2024 của Chính phủ) và đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, buộc khôi phục hiện trạng của đất trước khi vi phạm vào tháng 6/2026. Người trực tiếp thực hiện việc san gạt, ủi đất cũng là ông L. X. H nêu trên.

Theo Sở Tài chính Lâm Đồng, mỏ cát thôn Exa Nô đã được đưa vào quy hoạch tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là mỏ cát xây dựng với diện tích 2,75 ha, nằm cách bờ sông Krông Nô khoảng 25 m, có trữ lượng dự kiến gần 70.000 m3 và sản lượng cấp phép khai thác hàng năm dự kiến 10.000 m3.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Krông Nô, đến thời điểm này, trên địa bàn xã chưa có mỏ cát xây dựng nào được cấp phép khai thác. Đất đai tại khu vực quy hoạch mỏ cát thôn Exa Nô hiện do Ủy ban Nhân dân xã Krông Nô quản lý và đang được các ngành chức năng làm thủ tục để đưa vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Việc đấu giá chưa được tiến hành và dĩ nhiên chưa xác định được đơn vị trúng đấu giá. Do đó, mọi hành vi xây dựng, tác động, khai thác cát tại đây... đều sai và sẽ bị xử lý nghiêm./.