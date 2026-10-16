Bộ Xây dựng yêu cầu siết quản lý đối tượng được giảm phí BOT. Ảnh: Tạ Hải

Theo Bộ Xây dựng, việc giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với phương tiện trong phạm vi từ 5 đến 10km quanh trạm thu phí đã được thống nhất về chủ trương từ tháng 10-2017 của Bộ Giao thông vận tải, nay là Bộ Xây dựng. Chính sách nhằm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân sinh sống quanh trạm, góp phần bảo đảm hoạt động thu phí ổn định, minh bạch.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện phát sinh bất cập trong xác nhận, quản lý đối tượng thụ hưởng, nhất là với doanh nghiệp vận tải hoặc đơn vị sở hữu số lượng phương tiện lớn.

Để khắc phục tình trạng này, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo chính quyền địa phương và cơ quan chức năng phối hợp với các nhà đầu tư, doanh nghiệp BOT kiểm tra danh sách phương tiện được giảm giá. Việc rà soát phải gắn với đối chiếu thông tin chủ phương tiện thuộc phạm vi được giảm giá với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm xác định chính xác đối tượng và phạm vi áp dụng.

Bộ Xây dựng yêu cầu xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về giá, lợi dụng chính sách hoặc xác nhận, thực hiện miễn, giảm giá không đúng đối tượng. Với trường hợp có dấu hiệu trục lợi, cơ quan chức năng cần xác minh, làm rõ; nếu vi phạm có tính hệ thống, gây thiệt hại lớn, cần chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT phải khẩn trương rà soát việc thực hiện chính sách miễn, giảm giá tại các trạm thuộc phạm vi quản lý, chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thu đúng, thu đủ phí dịch vụ sử dụng đường bộ.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đề nghị địa phương tăng cường tuyên truyền chính sách, tạo thuận lợi cho người dân thuộc diện thụ hưởng và phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự tại các trạm thu phí. Việc chấn chỉnh nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, nâng cao tính minh bạch và hạn chế thất thoát doanh thu các dự án BOT.