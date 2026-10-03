Yêu cầu Shopee rà soát, gỡ sản phẩm An cung ngưu hoàng hoàn nếu phát hiện vi phạm

Sản phẩm “An cung ngưu hoàng hoàn Hàn Quốc hộp gỗ 10 viên - Vũ hoàng thanh tâm phòng đột quỵ, tai biến”. Ảnh: CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM cung cấp

Chiều 2-10, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản gửi Công ty TNHH Shopee về việc quản lý kinh doanh thực phẩm chức năng trên sàn thương mại điện tử.

Qua hậu kiểm việc thực hiện quy định về đăng ký bản công bố, tự công bố, sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện sản phẩm “An cung ngưu hoàng hoàn Hàn Quốc hộp gỗ 10 viên - Vũ hoàng thanh tâm phòng đột quỵ, tai biến” đang được quảng cáo và bán trên Shopee tại mục “thực phẩm chức năng”.

Sản phẩm “An cung ngưu hoàng hoàn Hàn Quốc hộp gỗ 10 viên - Vũ hoàng thanh tâm phòng đột quỵ, tai biến” được quảng cáo trên Shopee. Ảnh: CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM cung cấp

Theo Cục An toàn thực phẩm, sản phẩm này được quảng cáo với nhiều công dụng như hỗ trợ người rối loạn tiền đình, đau nửa đầu, thiếu máu não, tắc động mạch vành; phòng nguy cơ đột quỵ ở người cao huyết áp, tai biến, đái tháo đường, tim mạch... Sản phẩm còn được quảng cáo có tác dụng phòng ngừa xuất huyết não, hỗ trợ phục hồi hệ thần kinh cho người từng bị tai biến.

Tuy nhiên, qua tra cứu dữ liệu, Cục An toàn thực phẩm cho biết chưa cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm nêu trên.

Theo Điều 6, 7 và 8 Nghị định 15/2018/NĐ-CP (quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm), thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt phải được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm mới được phép lưu thông trên thị trường.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Shopee khẩn trương rà soát việc kinh doanh, giao dịch điện tử các sản phẩm thực phẩm chức năng; chỉ kinh doanh những sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc được công bố trên hệ thống thông tin dữ liệu về an toàn thực phẩm theo quy định.

Đối với sản phẩm “An cung ngưu hoàng hoàn Hàn Quốc hộp gỗ 10 viên - Vũ hoàng thanh tâm phòng đột quỵ, tai biến”, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Shopee xác minh thông tin; trường hợp phát hiện vi phạm, yêu cầu đơn vị kinh doanh ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về sản phẩm và xử lý theo quy định pháp luật.

Cùng thời điểm, Cục An toàn thực phẩm có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và kinh tế số (Bộ Công thương) về việc quản lý kinh doanh thực phẩm chức năng trên thương mại điện tử; đề nghị thông báo cho các sàn thương mại điện tử và các gian hàng kinh doanh trên sàn, trong đó có Shopee, xác minh thông tin sản phẩm; nếu phát hiện vi phạm, yêu cầu ngừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin sản phẩm và xử lý theo quy định.