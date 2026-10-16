Yêu cầu rà soát, xử lý nghiêm việc lợi dụng chính sách giảm phí BOT

Bộ Xây dựng mới có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT tăng cường kiểm tra, rà soát việc thực hiện chính sách giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại các trạm thu phí.

Theo Bộ Xây dựng, chính sách giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với phương tiện trong phạm vi 5 - 10km quanh trạm thu phí đã được thống nhất về chủ trương từ năm 2017, nhằm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân sinh sống gần trạm thu phí.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện phát sinh một số bất cập trong việc xác nhận, quản lý đối tượng được giảm phí, nhất là đối với doanh nghiệp vận tải và các đơn vị sở hữu số lượng lớn phương tiện, tiềm ẩn nguy cơ lợi dụng chính sách để trục lợi.

Để khắc phục, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương phối hợp với nhà đầu tư, doanh nghiệp BOT rà soát danh sách phương tiện đang được hưởng chính sách giảm phí; đối chiếu thông tin chủ phương tiện với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm xác định chính xác đối tượng và phạm vi áp dụng.

Đặc biệt, Bộ Xây dựng yêu cầu xử lý nghiêm theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về giá, lợi dụng chính sách giảm phí hoặc xác nhận, thực hiện miễn, giảm phí không đúng đối tượng.

Đối với trường hợp có dấu hiệu trục lợi chính sách, cơ quan chức năng phải xác minh, làm rõ. Nếu phát hiện vi phạm có tính chất hệ thống, gây thiệt hại lớn, cần chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị các nhà đầu tư, doanh nghiệp BOT khẩn trương kiểm tra danh sách phương tiện được miễn, giảm phí tại các trạm thu phí thuộc phạm vi quản lý, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những trường hợp không đúng quy định.

Các nhà đầu tư, doanh nghiệp BOT phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc thu đúng, thu đủ phí dịch vụ sử dụng đường bộ, không để xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách hoặc miễn, giảm phí sai đối tượng.

Cùng với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền chính sách, phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự tại các trạm thu phí, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh thu của các dự án BOT.