Yêu cầu rà soát, xử lý đất của Tập đoàn Tân Mai

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Động thái này được thực hiện trên cơ sở Kết luận số 474/KL-TTCP ngày 20/7/2026 của Thanh tra Chính phủ về việc quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ các công ty nông, lâm nghiệp thuộc Tổng Công ty Giấy Việt Nam tại các tỉnh Tây Nguyên.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, tại khu vực Đắk Nông cũ, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai được UBND tỉnh cho thuê 4.767,80 ha đất để sử dụng vào mục đích lâm nghiệp theo Quyết định số 3087/QĐ-UBND ngày 8/10/2001. Trong số này, 92,41 ha đã được thu hồi giao địa phương quản lý, sử dụng; diện tích công ty đang quản lý, sử dụng là 4.675,39 ha.

Thanh tra Chính phủ xác định UBND huyện Đắk Glong trước đây chưa lập phương án sử dụng đối với 90,2 ha đất đã thu hồi giao địa phương quản lý, trong khi người dân vẫn đang canh tác theo hiện trạng. Đối với 2,21 ha đã có thông báo thu hồi để thực hiện tuyến đường liên xã Đắk Som - Đắk R’Măng từ năm 2013, việc thu hồi đất vẫn chưa được thực hiện đầy đủ theo quy định.

Tại khu vực Lâm Đồng cũ, Tập đoàn Tân Mai được giao, cho thuê tổng cộng 10.785,6 ha đất trên địa bàn 5 huyện. Theo số liệu được Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, phần diện tích này gồm đất tại các khu vực Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh, Bảo Lâm và Đam Rông.

Trong đó, tại khu vực Đức Trọng cũ, công ty có 2.097,95 ha, đã thu hồi giao địa phương quản lý 7,14 ha và đang quản lý, sử dụng 2.090,81 ha; diện tích bị người dân lấn chiếm được xác định 60,832 ha.

Tại khu vực Lâm Hà cũ, tổng diện tích là 1.196,44 ha, trong đó 11,11 ha đã thu hồi giao địa phương quản lý, còn 1.185,33 ha công ty đang quản lý, sử dụng; diện tích bị người dân lấn chiếm là 21,893 ha. Tại khu vực Di Linh cũ, công ty có 4.089,98 ha, đã thu hồi giao địa phương quản lý 127,8 ha, diện tích đang quản lý, sử dụng 3.962,18 ha và có 282,731 ha bị người dân lấn chiếm.

Tại khu vực Bảo Lâm cũ, diện tích công ty quản lý, sử dụng được xác định 2.479,79 ha, trong khi 101,35 ha đã thu hồi giao địa phương quản lý. Khu vực Đam Rông cũ có 819,98 ha; diện tích đất bị người dân lấn chiếm được xác định 126,585 ha.

Như vậy, riêng tại khu vực Lâm Đồng cũ, theo số liệu trong hồ sơ rà soát, diện tích đất bị người dân lấn chiếm được xác định hơn 492 ha. Đây là một trong những nội dung cần được các địa phương và doanh nghiệp tiếp tục rà soát, xử lý theo kết luận thanh tra và quy định pháp luật về đất đai.

Kết luận của Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra một số tồn tại liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và đưa đất vào sử dụng. Trong đó, việc chưa chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính đối với 97,5 ha tại khu vực Bảo Lâm và 560,55 ha tại khu vực Đam Rông được xác định chưa thực hiện đúng quy định.

Bên cạnh đó, diện tích 69,3 ha đất Tập đoàn Tân Mai chưa đưa vào sử dụng cũng được Thanh tra Chính phủ chỉ ra là chưa phù hợp quy định. Công ty đồng thời chưa có biện pháp bảo vệ đất đầy đủ, để xảy ra tình trạng người dân xâm canh, lấn chiếm với diện tích 492,041 ha.

Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND, Chủ tịch UBND các xã, phường có liên quan chủ động rà soát, xem xét và xử lý các nội dung về quản lý, sử dụng đất của Tập đoàn Tân Mai theo thẩm quyền. Đối với diện tích đất chưa đưa vào sử dụng, địa phương được yêu cầu xem xét, xử lý; trường hợp không thực hiện thì kiên quyết thu hồi theo quy định.

Tại khu vực Đắk Nông cũ, các xã Tà Đùng, Quảng Khê và phường Bắc Gia Nghĩa được đề nghị nghiên cứu kết luận thanh tra, lập và phê duyệt phương án sử dụng đối với diện tích 90,2 ha đã thu hồi giao địa phương quản lý; đồng thời thực hiện thủ tục thu hồi đối với 2,21 ha đất liên quan tuyến đường Đắk Som - Đắk R’Măng theo thẩm quyền.

Đối với Tập đoàn Tân Mai, Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu khẩn trương khắc phục các hạn chế, thiếu sót, vi phạm được nêu trong kết luận thanh tra; sử dụng đất thuê đúng mục đích, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, đồng thời tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương để tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất.

Doanh nghiệp cũng được yêu cầu rà soát, lập phương án sử dụng đất, xác định rõ ranh giới và diện tích đang sử dụng; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với các diện tích đất theo quy định. Đối với diện tích không có nhu cầu sử dụng, doanh nghiệp phải bàn giao cho địa phương quản lý theo quy định.

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh được đề nghị phối hợp cung cấp, chuyển thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định và yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các diện tích liên quan.

Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tổng hợp kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý theo quy định.

Việc rà soát lần này nhằm làm rõ hiện trạng, trách nhiệm quản lý và hiệu quả sử dụng quỹ đất có nguồn gốc từ các công ty nông, lâm nghiệp; đồng thời bảo đảm diện tích đất được giao, cho thuê được sử dụng đúng mục đích, hạn chế tình trạng đất bỏ hoang, lấn chiếm và kéo dài các tồn tại trong quản lý đất đai./.