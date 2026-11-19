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Theo rà soát tài liệu lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp, đất đai và xử lý các tồn tại tại những dự án nông, lâm nghiệp, từ năm 2013 đến tháng 6/2025, trên địa bàn huyện Đắk Glong cũ ghi nhận 230 vụ phá rừng trái pháp luật, với tổng diện tích thiệt hại 91,2491 ha.

Trong số này, nhiều vụ việc xảy ra trên diện tích rừng thuộc lâm phần của các đơn vị chủ rừng nằm trên địa bàn xã Quảng Sơn. Cụ thể, Công ty Cổ phần Thiên Sơn ghi nhận 67 vụ, diện tích thiệt hại 18,7219 ha; Công ty Cổ phần KNG MDF Bison có 55 vụ, diện tích 17,1410 ha; Công ty TNHH MTV Đỉnh Nghệ có 33 vụ, diện tích 11,6205 ha.

Ngoài ra, Công ty TNHH Thương mại Nguyên Vũ có 15 vụ với 1,797 ha; Công ty Cổ phần NLN Khải Vy có 9 vụ với 2,1874 ha và Công ty Duy Hòa có 1 vụ với diện tích thiệt hại 4,727 ha. Các số liệu được tổng hợp theo Báo cáo số 189/BC-HKL ngày 15/6/2025 của Hạt Kiểm lâm liên huyện Đắk Glong – Gia Nghĩa.

Trước thực trạng trên, UBND xã Quảng Sơn đã có văn bản đề nghị Hạt Kiểm lâm Quảng Phú phối hợp cung cấp toàn bộ hồ sơ pháp lý liên quan đến các vụ phá rừng theo danh sách đính kèm báo cáo nói trên. Trong đó, địa phương ưu tiên tiếp nhận đầy đủ hồ sơ các vụ việc xảy ra trên địa bàn xã và những tiểu khu giáp ranh có liên quan.

Các tài liệu được đề nghị cung cấp gồm biên bản kiểm tra hiện trường, biên bản vi phạm hành chính, sơ đồ hoặc bản đồ tọa độ vị trí vi phạm, quyết định xử phạt, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đối với những vụ việc đã chuyển xử lý hình sự, cần bổ sung văn bản chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra cùng các tài liệu thể hiện kết quả tổ chức thi hành quyết định xử lý (nếu có).

Đáng chú ý, việc rà soát không chỉ dừng lại ở thu thập hồ sơ mà còn tập trung làm rõ kết quả xử lý từng vụ việc. Hạt Kiểm lâm Quảng Phú được đề nghị cập nhật tình trạng giải quyết đến thời điểm hiện tại, nhất là những vụ chưa xác định được đối tượng vi phạm hoặc chưa ban hành quyết định xử lý.

Đây là cơ sở để chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra thực địa, xác minh nguồn gốc sử dụng đất, xác định chính xác vị trí và ranh giới diện tích rừng bị thiệt hại. Qua đó, tăng cường phối hợp quản lý, không để phát sinh tình trạng lấn chiếm, tự ý chuyển đổi sang đất sản xuất nông nghiệp hoặc xây dựng công trình trái phép trên diện tích đất rừng sau khi xảy ra vi phạm.

Theo đề nghị của UBND xã Quảng Sơn, toàn bộ hồ sơ, tài liệu cần được bàn giao về địa phương thông qua Phòng Kinh tế xã trước ngày 25/11/2026 để tổng hợp, phục vụ công tác quản lý và báo cáo cấp có thẩm quyền.

Việc hệ thống hóa hồ sơ các vụ phá rừng qua nhiều năm có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định rõ hiện trạng, trách nhiệm quản lý và kết quả xử lý vi phạm. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để địa phương tiếp tục rà soát những tồn tại trong quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp, góp phần ngăn chặn tình trạng xâm hại tài nguyên rừng và sử dụng đất rừng sai mục đích./.