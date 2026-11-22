Học sinh Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh trong giờ ăn bán trú.

UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành công văn về tăng cường bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục.

Trong đó, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục, đồng thời, rà soát, thống kê các cơ sở giáo dục có tổ chức bữa ăn bán trú, nội trú; đôn đốc các cơ sở giáo dục lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị cung cấp theo quy trình tạm thời được liên Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở An toàn thực phẩm hướng dẫn; tiếp nhận báo cáo; tổ chức kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc.

Triển khai hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế về xây dựng thực đơn, bảo đảm dinh dưỡng bữa ăn học đường; phối hợp Sở An toàn thực phẩm, Sở Tư pháp tham mưu UBND Thành phố điều chỉnh quy trình khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư hướng dẫn.

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở An toàn thực phẩm Thành phố chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố ban hành công văn liên tịch hướng dẫn tạm thời quy trình lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn cho các cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện đảm bảo đúng quy định.

- Song song chủ trì, phối hợp Sở Y tế Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố hướng dẫn tiêu chí kiểm tra năng lực thực tế, giám sát đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn, nhất là đơn vị cung cấp cho nhiều cơ sở giáo dục; hướng dẫn điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở chế biến suất ăn, căng tin và các cơ sở giáo dục tự tổ chức bếp ăn.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND phường, xã, đặc khu và các cơ quan có liên quan hướng dẫn tổ chức diễn tập ứng phó, điều tra và xử lý ngộ độc thực phẩm quy mô lớn tại cơ sở giáo dục.

Đối với UBND các phường, xã, đặc khu, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo đôn đốc các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc phạm vi quản lý lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị cung cấp theo quy trình hướng dẫn tạm thời của liên Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở An toàn thực phẩm; tiếp nhận báo cáo, tổ chức kiểm tra, giám sát về việc lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn bữa ăn bán trú, nội trú đối với các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý, yêu cầu đình chỉ, thay thế đơn vị cung cấp không đáp ứng yêu cầu; xử lý nghiêm vi phạm.

- Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo xử lý các sự cố về an toàn thực phẩm xảy ra tại các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở có trụ sở đặt tại địa bàn phụ trách khi có yêu cầu.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm giám sát, kiểm soát chặt chẽ toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm, suất ăn đưa vào trường học theo quy trình, hướng dẫn của Bộ Y tế, bảo đảm chất lượng bữa ăn, đúng thực đơn, đủ định lượng dinh dưỡng theo tiêu chuẩn; lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm, dịch vụ nấu ăn theo quy trình tạm thời theo hướng dẫn liên tịch của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở An toàn thực phẩm.

Đồng thời đề nghị các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố thường xuyên kiểm tra bếp ăn, căng tin, việc giao nhận thực phẩm, suất ăn, tổ chức bữa ăn và chăm sóc trẻ em, học sinh tại trường; kịp thời phản ánh, báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện nguy cơ hoặc vi phạm quy định.

Theo dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến tháng 11/2026, toàn thành phố có hơn 2.900 cơ sở giáo dục trong và ngoài công lập từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên, tổng số hơn 2,6 triệu học sinh. Trong đó có 1.563 cơ sở giáo dục công lập với gần 2,2 triệu học sinh.