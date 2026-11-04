Yêu cầu Phú Quốc Express báo cáo lý do dừng khai thác tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn

Khẩn trương báo cáo lý do dừng, chuyển tàu, thời gian khai thác trở lại

Nội dung trên được phát đi tại thông báo kết luận của Phó giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi Võ Phiến tại cuộc họp giải quyết kiến nghị của các đơn vị kinh doanh vận tải trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn diễn ra mới đây.

Cơ quan quản lý yêu cầu Phú Quốc Express báo cáo lý do dừng khai thác, đưa phương tiện khỏi tuyến.

Theo đơn vị, hoạt động vận tải hành khách trên tuyến thời gian qua cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, du khách, bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự. Tuy nhiên, quá trình khai thác vẫn phát sinh một số kiến nghị liên quan đến việc duy trì hoạt động trong mùa thấp điểm, điều chuyển, tạm ngừng hoạt động phương tiện và bảo đảm bình đẳng giữa các đơn vị kinh doanh vận tải trên tuyến.

Để làm rõ những vấn đề này, Sở Xây dựng yêu cầu Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc khẩn trương có văn bản báo cáo cụ thể lý do đưa tàu Phu Quoc Express 27 khỏi tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, lý do tàu Phu Quoc Express 05 ngừng hoạt động trong thời gian qua. Cũng như tình hình khai thác thực tế của các phương tiện tại địa phương khác (nếu có).

Tháng 7/2023, Phú Quốc Express đưa phương tiện tham gia vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, đến tháng 11 cùng năm thì tạm dừng. Tháng 4/2026, doanh nghiệp đưa trở lại hai phương tiện tham gia vận tải trên tuyến, từ thời điểm bước vào mùa thấp điểm đến nay, cả hai phương tiện không còn hoạt động chuyên chở hành khách trên tuyến.

Doanh nghiệp cũng được yêu cầu báo cáo việc thực hiện cam kết duy trì hoạt động hằng ngày theo Công văn số 36/2026/CV-PQE ngày 18/3/2026; thực hiện các nghĩa vụ liên quan theo hợp đồng đã ký với Ban Quản lý cảng tỉnh Quảng Ngãi và thời gian dự kiến đưa hai tàu trở lại hoạt động.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải rà soát phương án khai thác, lịch chạy tàu, tần suất hoạt động và các nội dung đã cam kết trong văn bản đề nghị chấp thuận hoạt động vận tải hành khách cố định. Các nội dung báo cáo phải hoàn thành, gửi Sở Xây dựng trước ngày 10/11/2026.

Tuyến hiện trong thấp điểm khai thác, lượng khách đi lại giảm mạnh.

Duy trì ổn định chạy tàu, phục vụ người dân mùa thấp điểm

Đối với các đơn vị đang khai thác tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, Sở Xây dựng yêu cầu tiếp tục duy trì hoạt động theo phương án được chấp thuận, bảo đảm phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt, khám chữa bệnh, cấp cứu và các nhu cầu thiết yếu của người dân trên đảo, nhất là trong mùa thấp điểm; không tự ý dừng hoạt động hoặc bỏ chuyến trái quy định.

Các đơn vị đồng thời phải khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ đăng ký hoạt động vận tải hành khách cố định trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại, gửi Sở Xây dựng xem xét, chấp thuận lại. Hồ sơ phải thể hiện cụ thể số lượng, danh sách phương tiện, lịch chạy tàu, giờ xuất bến, cảng đi, cảng đến, tần suất chuyến và thời gian hoạt động.

Đáng chú ý, trường hợp có nhu cầu ngừng hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định, các đơn vị phải thông báo bằng văn bản đến Sở Xây dựng, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi và Ban Quản lý cảng tỉnh trước ít nhất 5 ngày, đồng thời thực hiện đầy đủ thủ tục liên quan, không tự ý dừng khai thác làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và du khách.

Trong mùa thấp điểm, các doanh nghiệp cần phối hợp với Ban Quản lý cảng tỉnh và Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi rà soát sản lượng hành khách, chủ động xây dựng phương án điều chỉnh, giãn cách giờ xuất bến, phân bổ chuyến tàu hợp lý. Mọi phương án điều chỉnh phải được cơ quan quản lý tuyến xem xét, chấp thuận trước khi thực hiện.

Các doanh nghiệp vận tải trên tuyến được yêu cầu tiếp tục duy trì hoạt động theo phương án được chấp thuận trong mùa thấp điểm. (Ảnh: Lê Danh)

Sở Xây dựng cũng đề nghị Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi phối hợp rà soát hồ sơ, kiểm tra việc chấp hành lịch chạy tàu, tần suất chuyến, phương tiện đăng ký và các cam kết của doanh nghiệp; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc đề xuất xử lý những trường hợp tự ý điều chuyển phương tiện, ngừng hoạt động, không thực hiện đúng phương án khai thác được chấp thuận.

Ban Quản lý cảng tỉnh được giao rà soát việc thực hiện hợp đồng với các đơn vị vận tải, nhất là trách nhiệm duy trì hoạt động, bố trí phương tiện và thực hiện lịch chạy tàu; tổng hợp các trường hợp vi phạm nghĩa vụ hợp đồng để phối hợp cơ quan quản lý xem xét, xử lý.

Việc chấn chỉnh hoạt động vận tải trên tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn nhằm bảo đảm duy trì phương tiện phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân, du khách, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác và bảo đảm môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp.

Sa Kỳ - Lý Sơn là tuyến thủy nội địa trọng yếu, kết nối đất liền với Đặc khu Lý Sơn. (Ảnh: Lê Danh)

Theo Sở Xây dựng Quảng Ngãi, tuyến đường thủy nội địa Sa Kỳ - Lý Sơn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống giao thông của tỉnh, là cầu nối giữa đất liền với đặc khu Lý Sơn. Tuyến không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, du khách mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biển đảo.

Đặc khu Lý Sơn nằm cách đất liền khoảng 15 hải lý, có diện tích hơn 10,3km², gồm Đảo Lớn và Đảo Bé với khoảng 24.000 dân sinh sống. Tuyến đường thủy nội địa Sa Kỳ – Lý Sơn hiện giữ vai trò trọng yếu trong kết nối giữa đất liền với đảo. Tại thời điểm tháng 11/2026, sau khi Phú Quốc Express dừng và đưa phương tiện ra khỏi tuyến thì hiện có 5 đầu phương tiện hoạt động, với tổng tải trọng 795 ghế, chủ yếu của doanh nghiệp địa phương.