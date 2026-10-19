Khu Quản lý đường bộ II- Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu rà soát, tháo dỡ biển báo hạn chế tốc độ trên tuyến đường ven biển tỉnh Nghệ An.

Theo đó, văn bản gửi Ban QLDA công trình giao thông Nghệ An nêu, thời gian qua, Khu QLĐB II nhận được nhiều phản ánh của tài xế và người tham gia giao thông về tình trạng biển báo công trường, biển hạn chế tốc độ 40km/h được cắm nhiều trên tuyến đường ven biển Nghệ An (đoạn từ Khu kinh tế Nghi Sơn đến điểm giao với cầu Cửa Hội).

Tình trạng này xuất hiện kể cả tại những đoạn tuyến đã hoàn thành, không còn hoạt động thi công như đoạn thuộc địa phận huyện Quỳnh Lưu (cũ). Đặc biệt, tình trạng này đã được một số phương tiện thông tin phản ánh, gây khó khăn cho lái xe trên tuyến.

Yêu cầu Nghệ An rà soát, tháo dỡ biển báo hạn chế tốc độ 40km/h trên tuyến đường ven biển

Thực hiện chức năng cơ quan quản lý Nhà nước về giao thông đường bộ trên địa bàn các tỉnh từ Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và TP Huế; thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng và Cục Đường bộ Việt Nam, nhằm đảm bảo năng lực thông hành, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tránh phát sinh khiếu nại và phản ứng tiêu cực của người dân, doanh nghiệp vận tải khi tham gia giao thông, đồng thời ngăn ngừa nguy cơ lan rộng các thông tin tiêu cực trên mạng xã hội ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan quản lý và hiệu quả đầu tư công.

Khu QLĐB II đề nghị Ban QLDA Công trình giao thông Nghệ An xem xét chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tháo dỡ các biển hạn chế tốc độ tại các đoạn tuyến đã thi công hoàn thành hoặc ngừng thi công theo đúng quy định. Chỉ cắm biển báo hạn chế tốc độ tạm thời nếu thực sự cần thiết và chỉ giới hạn trong phạm vi thi công; bổ sung biển báo chuyển tiếp tốc độ, khoảng cách đặt biển phù hợp với quy định của QCVN 41:2024/BGTVT và phương án tổ chức giao thông đã được phê duyệt.

Đối với các vị trí cần hạn chế tốc độ để đảm bảo an toàn giao thông (như nút giao, khu đông dân cư, khu vực tầm nhìn hạn chế, ...), tổ chức kiểm tra, đánh giá, xác định tốc độ phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc điều kiện khai thác thực tế của đường; tiến hành thay thế bằng biển báo đúng QCVN 41:2024/BGTVT thay cho biển báo tạm thời.