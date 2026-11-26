Xúc tiến đầu tư và thương mại quốc tế không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm hay tìm kiếm khách hàng, mà cần trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp sản xuất công nghiệp với mạng lưới nhà sản xuất, nhà mua hàng và tập đoàn quốc tế; trong đó, các hiệp hội doanh nghiệp ngày càng cho thấy là một trong những đơn vị có vai trò then chốt hỗ trợ doanh nghiệp phát triển quan hệ đối tác và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Một số doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh chia sẻ, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, cùng việc thực thi hàng loạt Hiệp định Thương mại tự do (FTA), đã mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam thu hút đầu tư và tăng cường hợp tác với đối tác quốc tế, nhất là ở lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Việt Nam cũng đã từng bước khẳng định vị thế là một trung tâm sản xuất và xuất khẩu quan trọng trong khu vực, tham gia ngày càng sâu vào mạng lưới sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tuy nhiên, lĩnh vực đầu tư và thương mại quốc tế đang có những thay đổi sâu sắc như xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa và sản xuất thông minh đang đặt ra những yêu cầu mới đối với ngành công nghiệp. Cùng với đó, chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh, sử dụng hiệu quả tài nguyên, năng lượng và phát triển bền vững, không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là yếu tố quan trọng quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Trước những biến động của thị trường toàn cầu và yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, xuất xứ hàng hóa, năng lực cung ứng... thì hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế cần tiếp tục được đổi mới theo hướng chuyên sâu, thiết thực và hiệu quả hơn. Đặc biệt, các hiệp hội ngành nghề và tổ chức xúc tiến thương mại cần tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy những chương trình hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Hoài Quốc, Chủ tịch Hội Tự động hóa Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hoài Quốc, Chủ tịch Hội Tự động hóa TP. Hồ Chí Minh chỉ ra rằng, ở một số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, cơ khí và công nghiệp hỗ trợ, việc tăng cường kết nối giao thương quốc tế có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực cung ứng, mở rộng cơ hội hợp tác và gia tăng sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam trong các chuỗi sản xuất công nghiệp toàn cầu. Để phát triển bền vững, các doanh nghiệp không chỉ cần đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại mà còn cần tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, tiếp cận tri thức mới và xây dựng đội ngũ nhân lực kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao và đây cũng là những nội dung mà các hiệp hội ngành nghề cần quan tâm, tích cực thúc đẩy trong quá trình hoạt động.

Đặc biệt, Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (Nghị quyết số 10-NQ/TW), Việt Nam đang định hướng thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, ưu tiên các dự án trung và dài hạn trong những lĩnh vực quan trọng; trong đó, có ngành công nghiệp.

Đồng thời, Nghị quyết số 10-NQ/TW cũng cho thấy một số xu hướng đáng chú ý trong hoạt động kết nối doanh nghiệp quốc tế là để đạt mục tiêu trong giai đoạn tới thì Việt Nam cần vượt ra khỏi cách xúc tiến đầu tư và thương mại truyền thống, mà hướng tới xây dựng một hệ sinh thái mang tính chiến lược, với trọng tâm là đúng ngành và đúng đối tác có khả năng đồng hành lâu dài với mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, cũng như nâng cao năng lực tự chủ.

Cùng quan điểm, ông Trần Văn Quy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may thời trang TP. Hồ Chí Minh đánh giá, trong kỷ nguyên kinh tế xanh, doanh nghiệp nào biết biến năng lượng sạch thành công cụ quản trị chi phí và minh bạch hóa chuỗi cung ứng thì doanh nghiệp đó sẽ nắm giữ chìa khóa của sự phát triển bền vững. Thực tế cũng cho thấy, chính việc chủ động chuyển đổi xanh đã giúp nhiều doanh nghiệp giữ chân các đối tác chiến lược tại châu Âu, Mỹ, cũng như mở rộng đơn hàng giá trị cao và là điều mà những doanh nghiệp chậm chân khó lòng chạm tới.

Ngày càng nhiều đối tác FDI và thị trường xuất khẩu đòi hỏi cao về yêu cầu giảm phát thải carbon, kiểm kê khí nhà kính và tiêu chí ESG (môi trường, xã hội và quản trị). Bên cạnh đó, doanh nghiệp có nhu cầu đáp ứng tiêu chuẩn xanh nhưng vẫn thiếu thông tin kiểm chứng để tự tin lựa chọn giải pháp phù hợp, nên vai trò kết nối của hiệp hội ngành nghề có ý nghĩa thiết thực trong phối hợp với đơn vị chuyên môn tư vấn và chia sẻ kinh nghiệm đi trước của những doanh nghiệp đầu ngành lan tỏa đến cộng đồng doanh nghiệp trong ngành.

Với vai trò là đầu tàu kinh tế của cả nước, ông Hà Văn Út, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh cho biết, TP. Hồ Chí Minh đang tập trung khai thác hiệu quả các nguồn lực, tăng cường liên kết vùng, phát triển chuỗi sản xuất và cung ứng, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, công nghiệp, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Trên cơ sở những định hướng phát triển chiến lược, TP. Hồ Chí Minh cũng chú trọng tái cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng hiện đại, xanh, thông minh và có giá trị gia tăng cao.

Điển hình, TP. Hồ Chí Minh ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chế tạo, tự động hóa; thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, robot công nghiệp và đa dạng giải pháp sản xuất thông minh. Thành phố còn tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng công nghiệp và logistics, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp trong nước với mạng lưới tập đoàn, nhà đầu tư và đối tác quốc tế, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển công nghiệp bền vững.