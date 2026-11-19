Để quên tài sản trên xe grab, du khách nước ngoài được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng hỗ trợ tìm và trao trả. Ảnh: LÊ GIANG

Ngăn chặn nguy cơ từ sớm

Tại cuộc họp hội ý nghiệp vụ về tăng cường quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm pháp luật liên quan đến người nước ngoài tại một số điểm, khu du lịch vừa qua, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương đánh giá đúng tình hình, làm rõ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, quy mô hoạt động và dấu hiệu câu kết giữa các nhóm đối tượng; tuyệt đối không để các đối tượng lợi dụng địa bàn thành phố hoạt động trái pháp luật.

Bên cạnh đó, yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ nâng cao chất lượng tham mưu, quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin và ứng dụng khoa học, công nghệ. Công an cấp xã phải bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình từ cơ sở, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Theo đó, Công an thành phố tập trung quản lý chặt hoạt động xuất nhập cảnh, cư trú, lao động, đầu tư, du lịch; tăng cường kiểm tra các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp và dự án có yếu tố nước ngoài tiềm ẩn nguy cơ vi phạm.

Đồng thời, chủ động phát hiện, ngăn chặn tình trạng móc nối giữa người nước ngoài với các đối tượng trong nước để hình thành băng nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia; phối hợp các lực lượng chức năng kiểm soát xuất nhập cảnh, trao đổi dữ liệu, đấu tranh với tội phạm có yếu tố nước ngoài.

Đại tá Trần Thị Thu Trang, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã tham mưu, huy động sự vào cuộc của các ngành, địa phương và nhân dân trong công tác quản lý người nước ngoài; tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, đồng thời hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định pháp luật Việt Nam.

Cán bộ Công an phường Ngũ Hành Sơn bàn giao tài sản cho du khách người nước ngoài bị thất lạc.

Xây dựng môi trường an toàn

Đại tá Trần Thị Thu Trang cho rằng, quản lý người nước ngoài không chỉ là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an mà cần sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền cơ sở, doanh nghiệp, cơ sở lưu trú và nhân dân.

Mỗi cơ sở lưu trú cần thực hiện nghiêm việc khai báo tạm trú; mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động cung cấp thông tin về những dấu hiệu vi phạm. Đây là cơ sở quan trọng giúp lực lượng chức năng nắm chắc tình hình, phòng ngừa và xử lý vi phạm ngay từ cơ sở.

Một trong những mô hình tiêu biểu trong công tác này là “Phường Sơn Trà điểm sáng về an ninh, an toàn, không có người nước ngoài cư trú trái phép”. Mô hình được Công an thành phố phối hợp với Đảng ủy, UBND phường Sơn Trà ra mắt ngày 22/01/2026.

Thượng tá Nguyễn Hoàng Mẫn, Trưởng Công an phường Sơn Trà cho biết, mô hình thể hiện quyết tâm tăng cường quản lý người nước ngoài ngay từ địa bàn cơ sở, với sự phối hợp đồng bộ giữa lực lượng công an, chính quyền, các cơ sở lưu trú và nhân dân. Theo đó, muốn quản lý hiệu quả phải chủ động nắm chắc địa bàn, kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, phòng ngừa với tuyên truyền, hướng dẫn chấp hành pháp luật.

Sau gần 1 năm triển khai mô hình, Thượng tá Nguyễn Hoàng Mẫn đánh giá công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn ngày càng đi vào nền nếp. Các cơ sở lưu trú được tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nghiêm việc khai báo tạm trú; công tác kiểm tra, rà soát địa bàn được tăng cường, góp phần kiểm soát tốt tình hình, không để phát sinh vụ việc phức tạp liên quan đến người nước ngoài.

Thực tiễn từ mô hình tại phường Sơn Trà cho thấy, quản lý người nước ngoài hiệu quả phải bắt đầu từ cơ sở, dựa trên sự phối hợp trách nhiệm của các lực lượng và sự đồng thuận của nhân dân.

Ông Đinh Vui, Chủ tịch UBND phường Sơn Trà khẳng định quyết tâm phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, huy động các cơ quan, đơn vị và nhân dân cùng tham gia xây dựng địa bàn an ninh, an toàn, không có người nước ngoài cư trú trái phép.