Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Đây là cơ sở quan trọng góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt Đảng một cách thực chất. Đặt trong yêu cầu đó, ngày 17/11, tại Nghệ An, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học "Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng bộ tiêu chí đánh giá để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới".

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì hội thảo.

Cùng chủ trì có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Tham dự hội thảo có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; thường trực các tỉnh ủy, thành ủy.

Thiết kế tiêu chí phù hợp, khuyến khích đổi mới

Phát biểu định hướng tại hội thảo, đồng chí Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh xây dựng bộ tiêu chí theo yêu cầu của Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư không chỉ để đánh giá, chấm điểm mà cần trở thành công cụ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giúp cấp ủy, bí thư chi bộ và cấp ủy cấp trên theo sát toàn bộ quá trình chuẩn bị, điều hành, thảo luận, quyết định và tổ chức thực hiện, phân công nhiệm vụ đảng viên và giám sát kiểm tra, đánh giá khả năng hoàn thành; kết nối những nhiệm vụ của chi bộ. Nhất là liên thông tiếp xúc cử tri, cơ cấu lại hoạt động tổ chức đoàn thể, tổ chức cộng đồng. Qua đó, lấy động lực đổi mới từ chính công tác quần chúng; liên thông với đột phá đánh giá, xây dựng vị trí việc làm để lượng hóa từng việc, gắn với làm sâu sắc các nội dung tự phê bình và phê bình.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Theo đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, giá trị bộ tiêu chí còn phải thể hiện ở những chuyển biến thực chất sau đánh giá, gắn với trách nhiệm của tập thể, cá nhân và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Chuyển đổi số cũng đặt ra yêu cầu mới khi Ban Bí thư xác định sinh hoạt đảng trực tuyến là phương thức bổ trợ, chỉ áp dụng khi cần thiết, có đủ điều kiện và không làm giảm chất lượng sinh hoạt. Trong bối cảnh đó, cần đánh giá, coi trọng mức độ tham gia thực chất, chất lượng trao đổi, an toàn, bảo mật thông tin và trách nhiệm tổ chức thực hiện. Sự phong phú của thực tiễn đòi hỏi thiết kế tiêu chí phải phù hợp, từ đây, tránh việc áp dụng cào bằng, máy móc; đồng thời khuyến khích đổi mới.

Tiếp cận từ góc độ lý luận, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Phúc, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản nhìn nhận: Xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ khoa học, chặt chẽ, định lượng, cụ thể. Cấp ủy cấp trên định kỳ tổ chức đánh giá và thông báo kết quả đến cấp ủy, chi bộ trực thuộc, bảo đảm công khai, minh bạch, thực chất.Chú trọng tổng kết những mô hình mới, cách làm hiệu quả; đánh giá việc thực hiện mô hình "chi bộ bốn tốt"; khuyến khích việc thành lập tổ công tác của cấp ủy cấp trên trực tiếp dự, đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt chi bộ. Kết quả đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ làm cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của chi bộ, của cấp ủy cấp trên và người đứng đầu cấp ủy.

Sự đồng thuận của nhân dân là thước đo

Từ kinh nghiệm thực tiễn, các đại biểu đã chia sẻ nhiều mô hình, cách làm hay nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; làm căn cứ xây dựng hoàn thiện bộ tiêu chí, phương thức đánh giá. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An thông tin: Tỉnh ủy Nghệ An luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo củng cố tổ chức đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các cấp ủy thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, từng bước đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt theo hướng thiết thực, sát chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát; chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp ủy viên, bí thư chi bộ; gắn chất lượng sinh hoạt với đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua đó, vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ngày càng được củng cố và nâng cao.

Đồng chí Nguyễn Thị Đông tham luận tại hội thảo. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Thôn Vạn Lộc, xã Vạn An, tỉnh Nghệ An có 100% dân cư theo đạo Công giáo. Xuất phát từ đặc thù này, Bí thư Chi bộ thôn Vạn Lộc Nguyễn Thị Đông bộc bạch: Trong các kỳ sinh hoạt, chi bộ xác định nội dung trọng tâm, định hướng tuyên truyền, vận động người theo tôn giáo thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quán triệt chính sách tôn giáo, phòng ngừa việc lợi dụng tôn giáo; vận động chức sắc, tín đồ “sống tốt đời, đẹp đạo”, đoàn kết lương-giáo; tham gia các phong trào yêu nước, phát triển kinh tế-xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự; tạo nguồn, bồi dưỡng người theo tôn giáo tiêu biểu để kết nạp vào Đảng theo Hướng dẫn số 42-HD/BTCTW.

Nhờ đó, người dân thôn Vạn Lộc tình nguyện hiến hơn 1.500m² đất, đóng góp hàng chục triệu đồng và hàng trăm ngày công xây dựng 2,3km đường giao thông nông thôn. Từ kết quả này, đồng chí Nguyễn Thị Đông đề xuất: Bộ tiêu chí cần căn cứ đặc thù của từng loại hình chi bộ. Ở nông thôn, nhất là vùng đồng bào công giáo, nhóm tiêu chí “kết quả lãnh đạo” cần được lượng hóa bằng những chỉ số đo đếm, kiểm chứng được ở khu dân cư như tỷ lệ nhiệm vụ trong nghị quyết hoàn thành đúng hạn, số vụ việc giải quyết cho nhân dân, chuyển biến về nông thôn mới, môi trường, an ninh trật tự.

Bối cảnh đổi mới giáo dục đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới gắn với xây dựng tiêu chí đánh giá phù hợp, bám sát thực tiễn tại các trường học, cơ sở đào tạo.

Đồng chí Trần Đăng Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Huế chia sẻ: Đối với chi bộ có chức năng đào tạo, chú trọng kết quả lãnh đạo nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo và phục vụ người học; chi bộ có chức năng nghiên cứu khoa học chú trọng giải quyết khó khăn trong nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ; chi bộ thuộc cơ sở y tế chú trọng y đức, chất lượng khám chữa bệnh và an toàn người bệnh; chi bộ có chức năng quản lý chú trọng hiệu quả tham mưu, cải cách hành chính; chi bộ sinh viên, học viên chú trọng kết quả học tập, rèn luyện và trách nhiệm nêu gương.

Thông qua thảo luận, nhiều đại biểu thẳng thắn chia sẻ những thuận lợi, hạn chế trong sinh hoạt chi bộ ở doanh nghiệp, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, chi bộ ở nước ngoài...

Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu kết luận hội thảo. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân nhận định, các ý kiến gửi đến và trình bày tại hội thảo có chất lượng cao, cách tiếp cận đa chiều từ khoa học quản lý, đo lường và đánh giá đến kinh nghiệm thực tiễn của bí thư chi bộ ở các loại hình khác nhau.

Trên cơ sở này, đồng chí Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị: Tổ biên tập bảo đảm nhóm tiêu chí, thang và bốn mức xếp loại nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới; cụ thể hóa theo từng loại hình chi bộ.

Tổ biên tập cần lượng hóa và có minh chứng cụ thể; lấy kết quả làm thước đo cao nhất, nghị quyết của chi bộ phải rõ việc, rõ người, rõ thời gian và rõ sản phẩm. Bộ tiêu chí cần bảo đảm liên thông kết quả đánh giá, đơn giản, dễ làm và gắn với số hóa. Bộ tiêu chí phải phản ánh chất lượng của đội ngũ đảng viên.

Để kết quả hội thảo sớm đi vào thực tiễn, cơ quan thường trực là Vụ Cơ sở đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương và Tổ biên tập tổng hợp đầy đủ ý kiến tham luận, biên tập báo cáo kết quả với lãnh đạo Ban, và tiếp tục hoàn thiện kế hoạch triển khai các bước tiếp theo để xây dựng bộ tiêu chí bảo đảm triển khai trong thời gian sớm nhất.