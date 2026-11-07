Yêu cầu làm rõ vụ 17 người nhập viện sau ăn bánh mỳ ở Quảng Ngãi

Nhân viên y tế theo dõi sức khỏe cho bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 7/11, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thông tin đã có văn bản gửi Sở Y tế Quảng Ngãi về việc điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mỳ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Theo văn bản, từ ngày 3-5/11/2026, trên địa bàn xã Tịnh Khê và xã Đông Sơn ghi nhận 17 trường hợp phải nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mỳ có nhân tại 3 điểm kinh doanh.

Đáng chú ý, đây là vụ nghi ngộ độc thực phẩm tập thể sau khi ăn bánh mỳ thứ ba xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong năm nay.

Trước đó, vào tháng 10/2026, vụ ngộ độc thực phẩm tại điểm bán bánh mỳ Bà Được đã khiến 175 người mắc. Kết quả điều tra xác định nguyên nhân do nhiễm vi sinh vật, trong đó có vi khuẩn Salmonella.

Trước tình hình trên, nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý và hạn chế tối đa ảnh hưởng của ngộ độc thực phẩm đến sức khỏe người dân, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và cơ sở khám, chữa bệnh có bệnh nhân đang điều trị tập trung nguồn lực, tích cực điều trị cho người bệnh, không để xảy ra tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Đồng thời, thông báo rộng rãi tới cộng đồng tại khu vực xảy ra vụ việc.

Những người có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm và từng ăn bánh mỳ tại các cơ sở kinh doanh liên quan cần báo ngay cho Trạm Y tế xã, phường gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nhằm xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm, tìm nguyên nhân. Các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có) phải được điều tra, xử lý nghiêm và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cộng đồng.

Bên cạnh đó, Sở Y tế Quảng Ngãi cần rà soát các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh bánh mì, xe đẩy bán bánh mì. Qua đó, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm; kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu và thực hiện nghiêm các yêu cầu vệ sinh trong toàn bộ quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển, bảo quản thực phẩm.

Công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân lựa chọn, sử dụng thực phẩm an toàn cũng cần được đẩy mạnh nhằm hạn chế nguy cơ ngộ độc thực phẩm./.