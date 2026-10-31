Yêu cầu làm rõ việc có dấu hiệu buông lỏng quản lý trong quản lý bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp

Hình ảnh ghi nhận hiện trạng sử dụng đất tại xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng bị san ủi, biến dạng

Theo Công văn số 2809/CCKL-TC ngày 30/10/2026, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng triển khai việc rà soát trên cơ sở chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn số 16377/SNNMT-TCCB ngày 29/10/2026, thực hiện ý kiến của Sở Nội vụ tại Công văn số 6678/SNV-CCVC ngày 26/10/2026.

Trọng tâm của đợt rà soát là đánh giá lại công tác quản lý, bảo vệ rừng trên từng địa bàn được giao phụ trách, qua đó xác định cụ thể trách nhiệm của các cấp và những đối tượng có liên quan. Chi cục yêu cầu làm rõ các trường hợp có dấu hiệu buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát hoặc không thực hiện, thực hiện không đầy đủ các biện pháp bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp, dẫn đến vi phạm xảy ra mà không được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Đáng chú ý, yêu cầu rà soát không dừng ở việc thống kê các vụ việc vi phạm, mà phải đi sâu xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan và đề xuất hình thức xử lý theo quy định. Đối với những trường hợp không đề xuất xử lý trách nhiệm, các đơn vị phải nêu rõ lý do, bảo đảm việc đánh giá có căn cứ và không bỏ sót trách nhiệm.

Bên cạnh đó, các phòng, đơn vị trực thuộc được yêu cầu chủ động rà soát, tham mưu những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm đầy đủ các vấn đề liên quan theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 17544/UBND-NNMT ngày 14/10/2026.

Các đơn vị liên quan phải hoàn thành việc rà soát, đánh giá và đề xuất xử lý trách nhiệm trước ngày 7/11/2026.

Việc rà soát lần này đặt ra yêu cầu làm rõ trách nhiệm trong toàn bộ quá trình quản lý, bảo vệ rừng, từ kiểm tra, giám sát đến phát hiện và xử lý vi phạm. Đây cũng là cơ sở để nhìn nhận những hạn chế trong thực thi nhiệm vụ, nâng cao trách nhiệm của các đơn vị và cá nhân được giao quản lý địa bàn, góp phần hạn chế tình trạng vi phạm đất lâm nghiệp, xâm hại tài nguyên rừng kéo dài hoặc tái diễn mà không được xử lý kịp thời./.