Yêu cầu làm rõ việc 2 hiệu trưởng làm giáo viên, nhân sự nơi khác về làm hiệu trưởng

Ngày 15/10, Sở GD-ĐT Gia Lai cho biết đã có báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh phản ánh về công tác sắp xếp, bố trí nhân sự tại các cơ sở giáo dục sau sáp nhập trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT Gia Lai, hồ sơ UBND phường cung cấp chưa thể hiện đầy đủ việc công khai điều kiện, tiêu chuẩn, nguồn nhân sự và thứ tự ưu tiên trước khi quyết định bố trí cán bộ.

Bố trí hai hiệu trưởng cũ xuống làm giáo viên

Trường Tiểu học Kim Đồng sau sắp xếp được hình thành từ việc sáp nhập Trường Tiểu học Kim Đồng và Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ. Nguyên hiệu trưởng của 2 trường này là bà H.T.H.T. và bà M.H.T.Q. đều được bố trí xuống làm giáo viên.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ trước sáp nhập. Ảnh Trần Hoàn

Trong khi đó, bà Đ.T.T.H, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Văn Dũng, được bố trí giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng sau sắp xếp.

Sở GD-ĐT Gia Lai cho rằng cần làm rõ căn cứ lựa chọn bà Đ.T.T.H. từ nhóm trường khác làm hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng, gồm phạm vi nguồn nhân sự, điều kiện, tiêu chuẩn và kết quả đối chiếu với nhân sự thuộc các trường sáp nhập.

Bên cạnh đó, hai hiệu trưởng cũ là bà H.T.H.T. và bà M.H.T.Q. không được bố trí làm phó hiệu trưởng, nhưng phường lại điều động, bố trí phó hiệu trưởng thuộc nhóm trường khác đến giữ chức vụ này.

Sở GD-ĐT Gia Lai đề nghị UBND phường Quy Nhơn Nam làm rõ căn cứ không tiếp tục bố trí chức vụ quản lý, giải trình riêng từng trường hợp về điều kiện, tiêu chuẩn, nguyện vọng, khả năng bố trí chức vụ quản lý và chế độ, chính sách tương ứng.

Một trường bố trí 2 kế toán

Một nội dung khác được yêu cầu làm rõ là việc bố trí 2 kế toán tại Trường Tiểu học Kim Đồng, gồm bà N.T.H, nguyên kế toán trường này, và bà N.T.B.M, nguyên kế toán Trường Tiểu học Võ Văn Dũng.

Theo Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP, vị trí kế toán được bố trí dùng chung cho cơ sở giáo dục. Về nguyên tắc, mỗi vị trí có một người; trường hợp ngoại lệ phải đáp ứng các điều kiện cụ thể.

Sở GD-ĐT đề nghị UBND phường làm rõ căn cứ bố trí 2 kế toán tại Trường Tiểu học Kim Đồng; đối chiếu loại hình trường, quy mô lớp, vị trí việc làm và điều kiện áp dụng ngoại lệ.

Trụ sở UBND phường Quy Nhơn Nam. Ảnh Trần Hoàn

Ngoài ra, đề án nhân sự, tờ trình và một số quyết định đều ghi ngày 20/8/2026, nhưng hồ sơ chưa làm rõ trình tự công khai kết quả, tiếp nhận ý kiến và ký quyết định. Sở GD-ĐT đề nghị trích xuất nhật ký xử lý văn bản, hồ sơ trình ký và biên bản họp để xác định thời điểm thực hiện.

Sở GD-ĐT cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND phường Quy Nhơn Nam khẩn trương bổ sung đầy đủ hồ sơ, tài liệu, báo cáo giải trình từng nội dung nêu trên; rà soát các quyết định nhân sự theo đúng thẩm quyền và quy định hiện hành, kịp thời điều chỉnh, khắc phục nếu xác định có sai sót; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của viên chức và thực hiện chế độ, chính sách theo quy định.