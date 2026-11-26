Ngày 26/11, đồng chí Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố, đã kiểm tra tiến độ các dự án thu gom, xử lý nước thải trên sông Lừ, sông Tô Lịch và công trình bổ cập nước cho sông Tô Lịch.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP Hà Nội, trên sông Tô Lịch, hệ thống cống bao thuộc phạm vi dự án Yên Xá đã hoàn thành thi công. Từ tháng 8/2025, nước thải từ 245 họng xả dọc tuyến đã được thu gom về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, trong đó có 56 họng xả được thu gom tạm từ lưu vực S3.

Tuy nhiên, tại một số họng xả có lưu lượng lớn, nước thải vẫn tràn ra sông do vượt khả năng thu gom của hệ thống. Ban Quản lý dự án đề xuất bổ sung đường ống tại những vị trí này để tăng khả năng thu gom, xử lý nước thải.

Trước thực trạng trên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu làm rõ nguyên nhân nước sông Tô Lịch vẫn ô nhiễm dù hệ thống cống bao thuộc dự án Yên Xá đã hoàn thành. Đồng chí giao Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng phương án tách nước mưa, nước thải; rà soát hệ thống cống dọc hai bờ sông và đấu nối toàn bộ các nguồn xả vào hệ thống thu gom để xử lý.

Hà Nội sẽ hoàn thành 2 đập dâng bổ sung trên sông Tô Lịch trước Tết Nguyên đán 2027. Ảnh: Quang Thái

Đối với những vị trí còn đường ống xả nước thải ra mương hở, các đơn vị phải khẩn trương đấu nối toàn bộ nguồn xả vào tuyến ống gom đã lắp đặt. Tại các vị trí bổ cập nước, cần đẩy nhanh thi công các hạng mục đấu nối, tách nước thải khỏi tuyến dẫn nước bổ cập, kiểm soát dòng chảy, tránh tình trạng nước chảy ngược.

Một trong những nhiệm vụ được lãnh đạo Thành ủy Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh là hoàn thành 2 đập dâng bổ sung trên sông Tô Lịch trước Tết Nguyên đán 2027. Cùng với đó, nâng mức đập điều tiết, vận hành liên tục trạm bơm đưa nước sông Hồng qua kênh Thụy Phương để bổ cập cho sông Tô Lịch, bảo đảm công suất thiết kế. Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan điều tiết dòng chảy từ đầu nguồn đến cuối tuyến nhằm duy trì mực nước trên sông.

Đối với dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương, các hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành. Trạm bơm Thụy Phương đã lắp đặt đủ 4 tổ bơm, có lưu lượng thiết kế 5m³/giây để bổ cập nước cho sông Tô Lịch. Riêng khu vực kênh hở đầu ngõ 2 đường Hoàng Quốc Việt, các đơn vị đang thống nhất phương án đấu nối nhằm tách nước thải khỏi tuyến dẫn nước bổ cập, dự kiến triển khai thi công trong tháng 12/2026.

Cũng trong quá trình kiểm tra, lãnh đạo Thành ủy Hà Nội yêu cầu các đơn vị và địa phương liên quan thống nhất phương án vận hành đập Thanh Liệt, điều tiết nước về sông Nhuệ trong mùa khô, qua đó giảm chi phí bơm nước qua Trạm bơm Yên Sở.

Đối với sông Lừ, gói thầu số 49 thuộc dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá đang triển khai khoảng 7,8km cống thu gom, gồm các tuyến cống khoan kích, cống nhánh đấu nối và 100 giếng tách nước thải. Khối lượng thi công hiện đạt khoảng 55%. Dự kiến từ tháng 6/2027, nước thải dọc sông Lừ sẽ được thu gom về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá với lưu lượng thiết kế khoảng 75.000m³/ngày đêm.

Tại khu vực giếng 27.10 thuộc gói thầu số 49, một bên đã thực hiện đấu nối, trong khi phía còn lại chưa thi công cống và cửa xả. Đồng chí Nguyễn Trọng Đông yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm hoàn thành hạng mục tại khu vực này chậm nhất ngày 30/4/2027. Khi tính toán phương án nâng mực nước, các đơn vị phải rà soát cao độ từng đoạn tuyến, tránh nước tràn ngược vào cống và cửa xả nước thải.

Bên cạnh các giải pháp xử lý nước thải, bổ cập và điều tiết dòng chảy, dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên hai bên sông Tô Lịch theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) cũng đang được triển khai các bước chuẩn bị. Tuyến cảnh quan có chiều dài khoảng 14km, đi qua 12 phường. Ban Quản lý dự án đang phối hợp với nhà đầu tư hoàn thiện thiết kế bản vẽ thi công, chuẩn bị bàn giao mặt bằng, dự kiến ký hợp đồng BT trong tháng 12/2026.

Việc triển khai đồng bộ các hạng mục thu gom, xử lý nước thải, bổ cập nguồn nước, điều tiết dòng chảy và chỉnh trang cảnh quan được kỳ vọng góp phần cải thiện môi trường sông Tô Lịch, từng bước nâng cao chất lượng không gian sống của người dân khu vực hai bên bờ sông.