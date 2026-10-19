Yêu cầu làm rõ nguyên nhân bé gái 9 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm thuốc

Theo thông tin ban đầu, khi bị sốt trong 5 ngày qua, ngày 18/10, gia đình đưa bé Đ. P. N (sinh 2025) vào Bệnh viện Đa khoa Thái Hòa để khám và điều trị. Tại đây, bệnh nhi đã được tiêm thuốc nhưng sau đó có biểu hiện tím tái bất thường. Trước tình trạng trên, Bệnh viện Đa khoa Thái Hòa đã chuyển bé đến Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận nhưng bệnh nhi không qua khỏi. Khi xảy ra vụ việc trên, gia đình bức xúc, phản ứng gay gắt tại bệnh viện.

Ngoài việc chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Thái Hòa báo cáo rõ vụ việc, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cũng chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận báo cáo tình trạng tiếp nhận bệnh nhi chuyển đến, diễn biến cấp cứu, kết quả và thời điểm tử vong của bé, gửi hồ sơ, tài liệu có liên quan. Bên cạnh đó, cả hai bệnh viện phải bảo quản đầy đủ hồ sơ, bệnh án, dữ liệu, tài liệu liên quan, thực hiện báo cáo sự cố y khoa theo quy định.

Liên quan đến vụ việc, ông Phạm Viết Thái, Cố vấn cấp cao Bệnh viện Đa khoa Thái Hòa cho biết, ông đã nắm được thông tin về trường hợp bé Đ. P. N. Hiện nay, bệnh viện đang họp hội đồng chuyên môn để xem xét, đánh giá; đồng thời báo cáo rõ sự việc lên cấp có thẩm quyền.