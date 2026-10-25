Yêu cầu kỹ thuật, quản lý trong xây mới, cải tạo, vận hành bãi đỗ xe

Phân loại bãi đỗ xe theo không gian và công nghệ

Ngày 30/9, tại Thông tư số 74/2026/TT-BXD, Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07-11:2026/BXD về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật - bãi đỗ xe. Thông tư này có hiệu lực kể từ 30/3/2027.

Quy chuẩn QCVN 07-11:2026/BXD quy định các yêu cầu kỹ thuật và quản lý phải tuân thủ trong hoạt động xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và vận hành bãi đỗ xe. (Ảnh: Tiến Hào).

Quy chuẩn QCVN 07-11:2026/BXD quy định các yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu quản lý phải tuân thủ trong hoạt động xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và vận hành bãi đỗ xe.

Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và vận hành bãi đỗ xe. Quy chuẩn không áp dụng đối với bãi đỗ xe dùng để đỗ xe chuyên chở hàng hóa nguy hiểm theo quy định của pháp luật.

Theo quy chuẩn, bãi đỗ xe là công trình độc lập thuộc kết cấu hạ tầng đường bộ, có công năng chuyên dùng để đỗ xe. Công trình phải có không gian và kết cấu riêng biệt; không nhỏ hơn 70% tổng diện tích sàn xây dựng được dùng để đỗ xe; khoảng cách đến công trình liền kề phải bảo đảm quy định về phòng cháy, chữa cháy hoặc được ngăn cách bằng tường ngăn cháy loại 1.

Tùy thuộc quy mô và tính chất công trình, bãi đỗ xe được phân loại theo nhiều tiêu chí. Theo bố trí không gian, có bãi đỗ xe nổi và bãi đỗ xe ngầm; theo dạng công trình, có bãi đỗ xe dạng kín và dạng hở; theo loại phương tiện, có bãi đỗ xe thô sơ và bãi đỗ xe cơ giới; theo đặc tính kỹ thuật, công nghệ, có bãi đỗ xe cơ khí và bãi đỗ xe thông minh.

Quy chuẩn quy định bãi đỗ xe dạng hở được xác định khi đáp ứng một trong các điều kiện: Diện tích mái của tầng nhỏ hơn 75 % diện tích sàn của tầng; Diện tích mái của tầng lớn hơn hoặc bằng 75 % diện tích sàn của tầng.

Đối với bãi đỗ xe dạng hở, diện tích mái của tầng lớn hơn hoặc bằng 75 % diện tích sàn của tầng phải bảo đảm đồng thời diện tích hiệu quả của các lỗ thông gió, được phân bố đều trên hai hoặc nhiều tường bao ngoài của mỗi tầng không nhỏ hơn 20% tổng diện tích tường bao ngoài của tầng đó; tổng chiều dài các lỗ thông gió không nhỏ hơn 40% chu vi tường bao ngoài của tầng.

Bãi đỗ xe ngầm không được phân loại là bãi đỗ xe dạng hở theo các điều kiện này.

Bãi đỗ xe dạng kín là loại không thuộc trường hợp được xác định là bãi đỗ xe dạng hở, gồm bãi đỗ xe nổi dạng kín và bãi đỗ xe ngầm. Bãi đỗ xe hỗn hợp được xác định khi công trình kết hợp nhiều loại và hình thức khác nhau.

Bảo đảm an toàn, tổ chức giao thông trong bãi đỗ xe

Về yêu cầu chung, quy chuẩn nêu rõ việc đầu tư xây dựng bãi đỗ xe phải phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Kết cấu công trình phải bảo đảm an toàn chịu lực, phù hợp với loại phương tiện; tối ưu chỗ đỗ và bảo đảm phương tiện ra, vào tuân thủ yêu cầu của tiêu chuẩn được lựa chọn áp dụng.

Hệ thống giao thông trong bãi đỗ xe phải bảo đảm vận hành an toàn cho các luồng phương tiện, người đi bộ và những đối tượng tham gia giao thông khác. Đồng thời, phải bố trí chỗ đỗ xe dành riêng cho người gặp khó khăn khi tiếp cận. Vị trí, số lượng chỗ đỗ và yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông đối với nhóm đối tượng này phải tuân thủ QCVN 10:2024/BXD về xây dựng công trình bảo đảm tiếp cận sử dụng.

Quy chuẩn cho phép các khu vực trong bãi đỗ xe kết hợp sử dụng một phần chiếu sáng tự nhiên hoặc sử dụng hoàn toàn chiếu sáng nhân tạo, nhưng phải bảo đảm yêu cầu chiếu sáng.

Bên cạnh các yêu cầu chung, quy chuẩn dành những phần riêng cho tổ chức không gian và phân khu chức năng, khu vực đỗ xe, kết cấu bãi đỗ xe, giao thông nội bộ, an toàn cháy, yêu cầu đối với một số loại bãi đỗ xe và một số khu vực trong công trình. Các yêu cầu đối với hệ thống kỹ thuật công trình cũng được quy định thành một nội dung riêng.

Làm rõ yêu cầu đối với bãi đỗ xe cơ khí, bãi đỗ xe thông minh

Quy chuẩn phân biệt bãi đỗ xe cơ khí và bãi đỗ xe thông minh dựa trên đặc tính kỹ thuật, công nghệ. Bãi đỗ xe cơ khí sử dụng thiết bị cơ khí chuyên dụng để tiếp cận, vận chuyển và sắp xếp xe vào, ra các vị trí đỗ. Loại hình này gồm bãi đỗ xe cơ khí tự động và bãi đỗ xe cơ khí bán tự động.

Đối với bãi đỗ xe cơ khí tự động, thiết bị chuyên dụng tự động tiếp cận, di chuyển xe từ vị trí tiếp nhận, vận chuyển và sắp xếp xe vào, ra các vị trí đỗ mà không có sự tham gia của người lái. Trong khi đó, bãi đỗ xe cơ khí bán tự động có sự tham gia của người lái trong quá trình vận chuyển và sắp xếp xe vào, ra vị trí đỗ.

Bãi đỗ xe thông minh được xác định là bãi đỗ xe sử dụng công nghệ tiên tiến, ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý theo thời gian thực các hoạt động của bãi đỗ xe.

Quy chuẩn cũng giải thích các khái niệm liên quan đến xe điện, khu vực sạc xe điện, chỗ sạc và khu vực đổi pin. Khu vực sạc xe điện là khu vực có chức năng chuyên dùng để sạc xe điện, gồm một hoặc nhiều chỗ sạc được bố trí tập trung; chỗ sạc là vị trí đỗ dành cho một xe để thực hiện sạc điện. Khu vực đổi pin là nơi lắp đặt tủ đổi pin xe điện và các hệ thống pin có thể hoán đổi.

Các nội dung này được đặt trong hệ thống yêu cầu kỹ thuật chung đối với bãi đỗ xe, bên cạnh những quy định về tổ chức không gian, kết cấu, giao thông, an toàn cháy và hệ thống kỹ thuật công trình.

Ngoài các yêu cầu kỹ thuật, QCVN 07-11:2026/BXD còn có các phần về quy định quản lý, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và tổ chức thực hiện.

Việc xây dựng, cải tạo, nâng cấp và vận hành bãi đỗ xe theo quy chuẩn cần được xem xét trên cơ sở các yêu cầu tương ứng với loại hình công trình, đặc điểm phương tiện và hệ thống kỹ thuật được áp dụng. Các tổ chức, cá nhân liên quan thuộc đối tượng áp dụng có trách nhiệm tuân thủ các quy định của quy chuẩn trong phạm vi hoạt động của mình.