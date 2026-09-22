Yêu cầu kiểm tra, xử lý hoạt động ảnh hưởng đến hành lang thoát lũ sông Đắk R'Tih

Ảnh minh họa

Theo đó, Sở Công Thương nhận được Văn bản số 240/CV/DaHC và Văn bản số 241/CV/DaHC ngày 04/9/2026 của Công ty Cổ phần thủy điện Đắk R’Tíh phản ánh về tình trạng có các hoạt động lấn chiếm, gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng trực tiếp đến hành lang thoát lũ của sông.

Sông Đắk R'Tíh là dòng chính cung cấp nước cho Nhà máy thủy điện Đắk R'Tíh công suất 144 MW, nằm tại khu vực giáp ranh phường Nam Gia Nghĩa và xã Nhân Cơ. Đây cũng là khu vực có vai trò điều tiết nước quan trọng cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của vùng hạ du sông Đồng Nai.

Trước tình hình trên, Sở Công Thương Lâm Đồng đề nghị: UBND phường Nam Gia Nghĩa và UBND xã Nhân Cơ chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Công ty Cổ phần thủy điện Đắk R’Tíh tổ chức kiểm tra thực địa, rà soát toàn bộ các điểm vi phạm, xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm, san lấp, xây dựng trái phép trong phạm vi hành lang thoát lũ. Tuyệt đối tránh để xảy ra tình trạng cản trở dòng chảy, gây ách tắc thoát lũ, đe dọa an toàn công trình và tính mạng, tài sản của người dân vùng hạ du.

Công ty Cổ phần thủy điện Đắk R’Tíh tăng cường công tác kiểm tra, quan trắc công trình; chủ động phối hợp với chính quyền cấp xã xử lý các vụ tranh chấp, lấn chiếm đất đai trong phạm vi bảo vệ công trình. Đồng thời, khẩn trương thực hiện đầy đủ các nội dung tại Văn bản số 4504/SCT-QLNL ngày 12/8/2026 của Sở Công Thương về tăng cường công tác an toàn đập, hồ chứa và quản lý, sử dụng đất công trình thủy điện.

Theo Công văn số 241/CV/DaHC ngày 04/09/2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk R’Tih, thực hiện Phương án ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2026.

Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk R’Tih đã tiến hành kiểm tra, rà soát hiện trạng hành lang thoát lũ dọc sông suối Đăk R’Tih, đoạn phía sau đập tràn về phía hạ lưu, đoạn qua cầu Đăk R’Tih Quốc lộ 14.

Qua kiểm tra thực tế, DaHC ghi nhận nhiều trường hợp người dân sinh sống, làm Farm, dựng nhà, canh tác, làm đường giao thông, đổ đất và cải tạo mặt bằng trong phạm vi lòng sông suối.

DaHC nhận định, các hoạt động trên đã làm thu hẹp dòng chảy và hành lang thoát lũ, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiệt hại về người và tài sản khi Nhà máy thủy điện Đăk R’Tih xả lũ điều tiết hồ chứa qua tràn.

Công ty CP Thủy điện Đăk R’Tih khuyến cáo người dân sinh sống và canh tác khu vực hạ lưu sông Đăk R’Tih: Không sinh sống, xây dựng, tập kết vật liệu, đổ đất đá lấn chiếm trong phạm vi lòng sông, suối. Di dời người, tài sản, vật nuôi ra khỏi khu vực nguy hiểm khi có thông báo xả lũ, điều tiết hồ chứa. Tuân thủ tuyệt đối thông báo, cảnh báo xả lũ của nhà máy và chính quyền địa phương.

Sở Công Thương nhấn mạnh, việc giữ gìn hành lang thoát lũ thông thoáng không chỉ là yêu cầu bắt buộc về an toàn hồ đập theo quy định của Luật Thủy lợi và Luật An toàn công trình thủy điện, mà còn là giải pháp căn cơ để bảo vệ đất sản xuất nông nghiệp hữu cơ, hệ sinh thái ven sông và ổn định sinh kế cho người dân trong bối cảnh biến đổi khí hậu, mưa lũ cực đoan ngày càng gia tăng.

Các địa phương, đơn vị được yêu cầu khẩn trương triển khai và báo cáo kết quả về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.