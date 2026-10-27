Yêu cầu không lan truyền clip 'vây bắt' người đàn ông trên nóc tàu hỏa gây nhầm lẫn với phạm nhân trốn trại

Ngày 27/10, Công an phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) phát thông báo đề nghị người dân không chia sẻ, bình luận video liên quan việc truy bắt một người nhảy tàu tại ga Bồng Sơn.

Trước đó, khoảng 8h cùng ngày, trong quá trình tăng cường kiểm tra, kiểm soát địa bàn để truy tìm các phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 (Khánh Hòa), Công an phường Bồng Sơn phối hợp với nhà ga kiểm tra một chuyến tàu khi tàu đến ga Bồng Sơn.

Phát hiện lực lượng công an, một người đàn ông bất ngờ trèo lên mui tàu tìm cách bỏ trốn. Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai vây bắt, khống chế người này.

Chứng kiến sự việc, một số người dân đã quay video và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý.

Công an phường Bồng Sơn thông tin sự việc và khuyến cáo người dân.

Theo Công an phường Bồng Sơn, qua xác minh, người đàn ông quê Lào Cai, vào TPHCM làm phụ hồ, thợ xây. Do không có tiền, người này đã tìm cách lên tàu từ TPHCM về quê.

Sau khi kiểm tra, xác minh rõ nhân thân, Công an phường Bồng Sơn xác định người này không phải phạm nhân trốn trại. Do không có tiền trong người, công an đã hỗ trợ đón xe để người này trở về quê.

Lực lượng chức năng của tỉnh Gia Lai tăng cường kiểm tra các phương tiện lưu thông qua địa bàn.

Những ngày qua, nhằm tăng cường kiểm tra, kiểm soát địa bàn, để truy tìm các phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 (tỉnh Khánh Hòa), lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai cũng đẩy mạnh kiểm tra các phương tiện xe khách tại Bến xe khách Trung tâm Quy Nhơn và dọc tuyến quốc lộ 1D, kể cả ban đêm.

Công an đã thông báo đặc điểm nhận dạng của các phạm nhân đến chủ xe, tài xế, phụ xe và hành khách để chủ động phát hiện, tố giác khi có thông tin nghi vấn.