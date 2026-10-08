Yêu cầu không để nhà, đất dôi dư tiếp tục bỏ không

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Theo báo cáo của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ, một số Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở Trung ương, tỉnh, thành phố rất tích cực trong việc xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư, nhiều cơ sở nhà, đất dôi dư đã được xử lý, đưa vào khai thác, còn số lượng ít cơ sở nhà, đất dôi dư chưa hoàn thành khai thác, xử lý triệt để, như: Lạng Sơn, Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, Sơn La, Cao Bằng.

Tuy nhiên cũng có một số bộ, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố vẫn chậm trong việc khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư, còn số lượng lớn cơ sở nhà, đất dôi dư chưa hoàn thành khai thác, xử lý triệt để, gồm: Gia Lai, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Ninh Bình, Phú Thọ, Cần Thơ, Lâm Đồng, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Hưng Yên.

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công, đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư, bảo đảm hoàn thành xử lý, đưa vào khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư theo đúng yêu cầu; Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả sắp xếp, xử lý, khai thác cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý.

Các cơ quan, địa phương phải triển khai nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu quả chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực liên quan đến việc sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công và các cơ sở nhà, đất dôi dư. Đặc biệt, xử lý ngay những cơ sở nhà, đất không sử dụng quá 12 tháng đã được cơ quan thanh tra chỉ ra. Không đặt ra yêu cầu, điều kiện, thủ tục xin ý kiến lòng vòng làm cản trở việc khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư.

Riêng đối với địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng của địa phương phối hợp cùng các cơ quan, tổ chức, đơn vị để tiếp nhận cơ sở nhà, đất dôi dư đã có Quyết định chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý theo thời hạn quy định. Trường hợp cơ sở nhà, đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không đầy đủ hoặc mất hồ sơ pháp lý về nhà, đất, chưa xử lý xong việc lấn chiếm, bố trí làm nhà ở, chưa xác định đầy đủ ranh giới trên thực địa, thì tại Biên bản bản giao, tiếp nhận ghi nhận cụ thể ranh giới, hiện trạng nhà, đất và xác nhận về hồ sơ, giấy tờ tại thời điểm bàn giao, tiếp nhận.

Đồng thời, phân công lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Sở, ngành liên quan, làm việc với từng xã, phường, đặc khu hoặc cụm xã, phường để đôn đốc, chỉ đạo việc quản lý, khai thác, xử lý cơ sở nhà, đất đã giao cho xã, phường, đặc khu quản lý, khai thác, xử lý; hướng dẫn thực hiện xây dựng phương án khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư. Trực tiếp cho ý kiến đối với đề xuất phương án khai thác, xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư của các xã, phường, đặc khu bảo đảm đúng quy định, hiệu quả. Xử lý nghiêm trường hợp chây ỳ, đùn đẩy, nhũng nhiễu, trục lợi trong xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư.

Thực tế tại địa phương, việc xử lý nhà, đất dôi dư đang được triển khai theo nhiều phương án, tùy thuộc vào số lượng cơ sở, hiện trạng và mục đích sử dụng của địa phương. Trong hội nghị báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa mới đây, thông tin từ Sở Tài chính Thanh Hóa về kết quả thực hiện xử lý tài sản công dôi dư cho biết, trên địa bàn tỉnh có 1.285 cơ sở nhà đất dôi dư. Trong đó, 95 xã, phường có nhiều cơ sở nhà, đất dôi dư cần tập trung xử lý; 42 xã, phường có ít cơ sở dôi dư, hoặc không phát sinh vướng mắc lớn. Đến nay, các cơ sở nhà, đất dôi dư đã được phân loại theo từng nhóm phương án.

Còn ở Gia Lai, tại buổi làm việc nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, sắp xếp và khai thác cơ sở nhà, đất là tài sản công dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính của tỉnh, Sở Tài chính thông tin, sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, Gia Lai có 8.484 cơ sở nhà, đất thuộc cấp tỉnh và cấp xã. Trong đó, tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư là 1.613 cơ sở. Tính đến nay, toàn tỉnh đã sắp xếp, bố trí và đưa 557 cơ sở vào sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở sự nghiệp, thiết chế văn hóa, thể thao, công cộng; 1.056 cơ sở dôi dư còn lại đang tiếp tục được xử lý.