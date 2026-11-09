Yêu cầu không để người và xe đi vào khu vực nguy hiểm khi mưa lũ

Bộ Xây dựng mới có văn bản gửi các cục chuyên ngành, Sở Xây dựng 8 tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Đắk Lắk và Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 8/11 đến đêm 11/11, khu vực Trung Bộ có khả năng xảy ra đợt mưa lớn diện rộng.

Cụ thể, khu vực từ phía Nam Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị có lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ trên 300mm. Khu vực Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa 250-450mm, cục bộ trên 700mm. Tại phía Nam Quảng Trị và phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ trên 400mm.

Mưa lớn có nguy cơ gây lũ trên các sông, ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đặc biệt tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét trên các sông, suối nhỏ.

Trước tình hình trên, Bộ Xây dựng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, tổ chức theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết. Trên cơ sở đó, chủ động triển khai biện pháp ứng phó phù hợp, bảo đảm an toàn giao thông và công trình, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi thiên tai, sự cố xảy ra.

Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam tập trung kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ quét để xây dựng phương án xử lý, phân luồng giao thông từ xa và thông tin kịp thời đến người dân.

Đồng thời, bố trí lực lượng trực gác, kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và những vị trí có nguy cơ sạt lở. Kiên quyết không cho người, phương tiện đi qua các khu vực không bảo đảm an toàn.

Đối với các vị trí sạt lở, sụt trượt lớn gây ách tắc, Cục chỉ đạo đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ phối hợp với địa phương triển khai phân luồng từ xa, huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị để khẩn trương khắc phục, sớm thông xe. Đồng thời, phối hợp hỗ trợ các địa phương bảo đảm giao thông trên các trục chính và tuyến đường phục vụ cứu hộ, cứu nạn.

Đối với lĩnh vực đường sắt, Cục Đường sắt Việt Nam và Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam được yêu cầu tăng cường tuần tra, chốt gác tại các công trình, vị trí xung yếu như cầu, đường yếu, khu vực dễ ngập, thường xảy ra lũ quét, đá rơi, đất sụt và các tuyến đường sắt nằm phía hạ lưu đê, đập, hồ chứa nước.

Các đơn vị cần chuẩn bị phương tiện, vật tư, thiết bị và nhân lực để kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ. Đồng thời, chủ động phương án dừng tàu, giãn tàu, tăng bo, chuyển tải hành khách khi xảy ra ngập úng, sụt trượt tại các khu gian, không bảo đảm điều kiện chạy tàu.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam được giao phối hợp với các địa phương hướng dẫn phương tiện neo đậu, tránh trú an toàn; yêu cầu các phương tiện neo đậu gần cầu vượt sông khẩn trương di chuyển đến vị trí an toàn, tránh bị nước lũ cuốn trôi, va đâm vào công trình.

Cục cũng chỉ đạo các đơn vị quản lý, bảo trì đường thủy nội địa chủ động thu hồi, bảo quản phao tiêu, báo hiệu trước khi lũ về hoặc khi có thông báo xả lũ; triển khai lại hệ thống báo hiệu ngay sau khi mưa lũ kết thúc.

Đối với lĩnh vực hàng không, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu tăng cường kiểm tra sân bay, nhà ga, hệ thống thông tin liên lạc và công tác điều hành bay để kịp thời phát hiện, xử lý sự cố. Các hãng hàng không phải theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động điều chỉnh lịch bay, đường bay và sân bay đến phù hợp, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động bay.

Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng được giao chỉ đạo các ban quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu thi công triển khai biện pháp bảo đảm an toàn công trình, phòng chống sạt lở; chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông trên những tuyến đường vừa thi công vừa khai thác.

Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng có trách nhiệm theo dõi, đánh giá ảnh hưởng của mưa lũ đến các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng; chủ động triển khai giải pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại và bảo đảm an toàn công trình.

Đối với Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố liên quan, Bộ Xây dựng yêu cầu chủ động phối hợp với các cấp, ngành và đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ, đường sắt, đường thủy để khắc phục sự cố do mưa lũ; tổ chức phân luồng, bảo đảm giao thông trên các tuyến được giao quản lý. Đồng thời, phối hợp điều hành vận tải, trung chuyển hành khách và hàng hóa khi cần thiết.