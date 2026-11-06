Yêu cầu khắc phục sụt lún trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai trước ngày 10/11

Tình trạng hằn lún mặt đường và nguy cơ sạt lở ta luy trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đang được yêu cầu khẩn trương khắc phục trước ngày 10/11, nhằm bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông trên tuyến.

Theo ghi nhận tại hiện trường, đoạn từ Km190 đến Km244 của cao tốc Nội Bài - Lào Cai xuất hiện 5 vị trí hằn lún vệt bánh xe. Một số vị trí đang được triển khai thi công sửa chữa, tuy nhiên vẫn còn những điểm chưa được khắc phục triệt để, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là khi trời mưa, mặt đường trơn trượt hoặc phương tiện di chuyển với tốc độ cao.

Bên cạnh việc sửa chữa mặt đường, các đơn vị liên quan cần bổ sung hệ thống biển báo hiệu, chiếu sáng và tổ chức phân luồng giao thông tại một số vị trí như Km218, Km226 để cảnh báo, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn.

Trong thời gian chờ hoàn thành việc sửa chữa, đơn vị quản lý đường bộ được yêu cầu tăng cường kiểm tra, theo dõi hiện trạng mặt đường và mái ta luy, đặc biệt trong điều kiện mưa lớn, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ phát sinh.

Yêu cầu khắc phục các tồn tại trước ngày 10/11 được đưa ra sau buổi kiểm tra hiện trường mới đây của đơn vị quản lý đường bộ với các bên liên quan.

vtv.vn Xem link nguồn