Yêu cầu khắc phục sai phạm trong quản lý tài chính tại Trung tâm Y tế Ayun Pa

Thanh tra tỉnh Gia Lai yêu cầu Trung tâm Y tế Ayun Pa thu hồi 298,8 triệu đồng chi sai quy định; đồng thời chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, mua sắm và sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế sau khi phát hiện nhiều khuyết điểm, vi phạm trong giai đoạn 2021-2025.

Theo Thông báo số 150/TB-TTT ngày 28/10/2026 của Thanh tra tỉnh Gia Lai về kết luận thanh tra tại Trung tâm Y tế Ayun Pa thuộc Sở Y tế, đơn vị đã chi phụ cấp ưu đãi nghề không đúng quy định 146,8 triệu đồng và thanh toán tiền phụ trách nhà thuốc không đúng quy định 152 triệu đồng. Tổng số tiền phải thu hồi là 298,8 triệu đồng, hoàn trả nguồn thu sự nghiệp của Trung tâm.

Trong khoản chi phụ cấp ưu đãi nghề sai quy định có 21,1 triệu đồng chi cho công chức, viên chức đi học trong nước liên tục trên 3 tháng và 125,7 triệu đồng chi cho người lao động hợp đồng không thuộc đối tượng được hưởng theo quy định.

Ngoài ra, Trung tâm đã chi 170,4 triệu đồng thanh toán phụ cấp cộng tác viên dân số trong năm 2021-2022 khi chưa có văn bản mới quy định cụ thể mức chi.

Đối với khoản này, Thanh tra tỉnh đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét không thu hồi do các cộng tác viên vẫn thực hiện nhiệm vụ được phân công, trong khi địa bàn rộng, công việc nhiều khó khăn và mức hỗ trợ chỉ 100.000 đồng/người/tháng.

Qua thanh tra, cơ quan chức năng cũng chỉ ra những bất cập trong công tác mua sắm, quản lý thuốc, hóa chất và vật tư y tế. Việc đăng ký nhu cầu tại một số khoa, phòng chưa sát với tình hình sử dụng thực tế; một số mặt hàng đăng ký số lượng lớn nhưng lượng mua và sử dụng thấp, dẫn đến tồn kho lớn.

Đáng chú ý, Trung tâm chưa xây dựng đầy đủ định mức tiêu hao hóa chất, vật tư y tế theo từng kỹ thuật dịch vụ để làm căn cứ kiểm soát việc cấp phát, sử dụng.

Theo Thanh tra tỉnh, những hạn chế này gây khó khăn trong kiểm soát lượng vật tư xuất kho, sử dụng và tồn kho, tiềm ẩn nguy cơ mua sắm không sát nhu cầu, gây lãng phí và ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý tài chính của đơn vị.

Trách nhiệm chính đối với các khuyết điểm, vi phạm thuộc Ban lãnh đạo Trung tâm cùng các tập thể, cá nhân có liên quan trong giai đoạn 2021-2025.

Để khắc phục, Thanh tra tỉnh yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế Ayun Pa tổ chức kiểm điểm các tập thể, cá nhân liên quan; thu hồi đầy đủ số tiền chi sai, chấn chỉnh công tác quản lý thu-chi tài chính và mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế. Trung tâm phải thực hiện công tác đấu thầu, đặt hàng dịch vụ công theo đúng quy định của pháp luật.

Thanh tra tỉnh yêu cầu Sở Y tế tăng cường kiểm tra, giám sát, chỉ đạo và hướng dẫn Trung tâm Y tế Ayun Pa thực hiện nghiêm kết luận thanh tra, đưa công tác quản lý tài chính và mua sắm vật tư y tế vào nền nếp.

Trước đó, ngày 22/10/2026, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 4520/QĐ-UBND thống nhất nội dung kết luận thanh tra, giao Thanh tra tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và báo cáo kết quả./.