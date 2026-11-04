Yêu cầu khắc phục hư hỏng trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khoá XVII được tổ chức từ ngày 28/10/2026, với 25 nội dung quan trọng được đưa ra xem xét, thảo luận và cho ý kiến. Kỳ họp cũng đã thống nhất dành thêm thời gian để xem xét kỹ lưỡng hai nội dung trọng tâm. Phiên họp tiếp theo được tổ chức vào sáng 4/11 để UBND thành phố có thêm thời gian tiếp thu, giải trình, hoàn thiện hồ sơ; các Ban HĐND tiếp tục thẩm tra, cung cấp đầy đủ thông tin để đại biểu có căn cứ nghiên cứu, thảo luận trước khi đưa ra quyết định.