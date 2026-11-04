Yêu cầu khắc phục hư hỏng trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai
Thời gian qua những bất cập về hạ tầng giao thông trên tuyến Nội Bài – Lào Cai cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trước tình trạng mặt đường xuống cấp, hằn lún và hệ thống báo hiệu chưa bảo đảm quy chuẩn, Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu đơn vị quản lý tuyến khẩn trương khắc phục, bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/yeu-cau-khac-phuc-hu-hong-tren-cao-toc-noi-bai-lao-cai-246261104151820079.htm