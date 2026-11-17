Việc thể chế hóa Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đang được Quốc hội xem xét, hoàn thiện. Đây là bước quan trọng tháo gỡ những bất cập về quy hoạch, giao đất, cho thuê đất, định giá đất, bồi thường, tái định cư và xử lý các dự án tồn đọng.