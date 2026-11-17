Yêu cầu hoàn thiện hai dự thảo luật liên quan bất động sản
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát, hoàn thiện hai dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở (sửa đổi), bảo đảm tính đồng bộ với hệ thống pháp luật, kiểm soát chặt chẽ quá trình xây dựng chính sách, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách hoặc phát sinh vướng mắc sau khi luật được thông qua.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/yeu-cau-hoan-thien-hai-du-thao-luat-lien-quan-bat-dong-san-246261117162219193.htm