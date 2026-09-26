Yêu cầu hoàn thành cài đặt hệ thống eCDT cho tàu cá trước ngày 30/10

Lực lượng biên phòng cảng Cát Lở, phường Phước Thắng, tuyên truyền IUU cho ngư dân. Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN.

Tại công văn 8958/UBND-ĐT ngày 25/9/2026, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh đã giao UBND các xã, phường ven biển, có tàu cá và Đặc khu Côn Đảo tuyên truyền, vận động các chủ tàu, thuyền trưởng có tàu cá chiều dài từ 6m trở lên chủ động đưa tàu cập bến các cảng cá trên địa bàn để cài đặt hệ thống eCDT.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Ban Quản lý cảng cá Thành phố và các tổ chức quản lý cảng cá bố trí nhân sự, phương tiện hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng sử dụng eCDT khi tàu vào cập bến. Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư chủ trì, bố trí nhân sự phối hợp với các địa phương không có cảng cá để cài đặt và hướng dẫn sử dụng hệ thống tại địa phương và vùng lân cận.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố phối hợp với các địa phương, đơn vị hướng dẫn ngư dân sử dụng hệ thống eCDT và thực hiện các thao tác khai báo xuất, nhập bến; kiểm soát chặt chẽ điều kiện xuất, nhập bến đối với tàu cá, không cho tàu cá xuất bến khi chưa cài đặt hệ thống eCDT; tuần tra, kiểm soát để yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng đưa các phương tiện thuộc diện bắt buộc nhưng chưa cài đặt eCDT về đồn Biên phòng gần nhất hoặc cảng cá để thực hiện cài đặt…

Sở Nội vụ theo dõi, đánh giá KPI kết quả thực hiện của các xã, phường, sở, ngành và tổng hợp báo cáo UBND Thành phố trước ngày 10/11/2026.

Trước đó, Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định đối với tàu cá cập, rời cảng phải thông qua Hệ thống truy xuất nguồn gốc khai thác thủy sản điện tử (eCDT). Mốc thời gian áp dụng đối với các thủ tục trên eCDT cũng được quy định rõ theo lộ trình: thực hiện cấp giấy biên nhận sản phẩm thủy sản khai thác bốc dỡ từ ngày 1/3/2026; thực hiện cấp giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác (SC) từ ngày 1/6/2026 và giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (CC) từ ngày 1/9/2026.

Đây là những thủ tục ban đầu làm cơ sở quan trọng để xác định lô hàng hải sản có đủ điều kiện xuất khẩu sang châu Âu.

Tại Quyết định số 1516/QĐ-TTg ngày 10/8/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động thực hiện các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác IUU đã xác định nhiệm vụ: Thực hiện ghi nhận tàu cá từ 6 m trở lên ra, vào cảng, xuất, nhập bến trên hệ thống eCDT và sẽ không cấp xác nhận nếu dữ liệu trên eCDT không đầy đủ.

Triển khai eCDT đến tàu cá từ 6m trở lên là một nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng cường kiểm soát tàu cá, sản lượng và nguồn gốc thủy sản khai thác, bảo đảm dữ liệu điện tử đầy đủ, minh bạch, phục vụ công tác chống khai thác IUU.