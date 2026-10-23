Yêu cầu hai nhà thầu siết chặt quản lý khai thác đất phục vụ cao tốc Vinh – Thanh Thủy

Siết quản lý khai thác, vận chuyển đất san lấp

UBND tỉnh Nghệ An đã hoàn thành cấp phép khoáng sản đối với 4 trong tổng số 5 mỏ đất tại xã Nam Đàn để phục vụ thi công tuyến đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy. Sau khi được cấp phép, Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An đã giao quyền khai thác mỏ Hồng Tân 1 cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả; đồng thời giao các mỏ Hồng Tân 2, Hồng Tân 3 và Nam Đàn 1 cho Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải.

Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An yêu cầu hai nhà thầu tuân thủ nghiêm quy định khai thác khoáng sản, kiểm soát chặt khối lượng vận chuyển, chống thất thoát tài nguyên và bảo đảm an toàn giao thông.

Nhằm bảo đảm việc khai thác, sử dụng nguồn vật liệu san lấp đúng mục đích, Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An đã có văn bản yêu cầu hai nhà thầu nghiêm túc thực hiện các quy định trong quá trình khai thác và vận chuyển đất phục vụ dự án.

Theo đó, các đơn vị phải khai thác đúng vị trí, ranh giới, diện tích được cấp phép và giao đất; tuyệt đối không khai thác vượt trữ lượng, vượt công suất cho phép. Đặc biệt, nguồn khoáng sản từ các mỏ được cấp phép theo cơ chế đặc thù chỉ được sử dụng phục vụ dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy, không cung cấp cho các công trình khác.

Để kiểm soát chính xác khối lượng đất khai thác, các nhà thầu được yêu cầu khẩn trương lắp đặt trạm cân tại cửa bãi, vị trí đưa khoáng sản nguyên khai ra khỏi khu vực mỏ. Đồng thời, hệ thống camera giám sát phải được bố trí tại các vị trí bao quát khu vực khai thác và trạm cân, bảo đảm hoạt động liên tục 24/7, kết nối dữ liệu trực tuyến với cơ quan quản lý chức năng theo quy định.

Công tác quản lý chứng từ cũng được đặt ra nghiêm ngặt. Mỗi chuyến xe vận chuyển đất ra khỏi mỏ phải có phiếu xuất kho với đầy đủ thông tin về biển kiểm soát phương tiện, khối lượng đất, thời gian xuất bến và đơn vị tiếp nhận thi công. Các nhà thầu phải cập nhật nhật ký khai thác hằng ngày, lưu trữ chứng từ và sổ sách kế toán để đối chiếu với khối lượng nghiệm thu tại công trường.

Phương tiện chở đất làm hư hỏng đường dân sinh.

Bên cạnh yêu cầu chống thất thoát tài nguyên, các đơn vị phải thực hiện đầy đủ biện pháp bảo vệ môi trường. Xe vận chuyển đất phải được che phủ kín, không để đất đá rơi vãi ra đường; phương tiện phải được rửa sạch trước khi rời khỏi mỏ. Các tuyến đường vận chuyển nội bộ và đường dân sinh giao cắt cần được phun nước dập bụi thường xuyên, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Về an toàn giao thông, các nhà thầu phải phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng lắp đặt biển báo, biển cảnh báo tại khu vực khai thác; sử dụng phương tiện đúng tải trọng, không chở quá khổ, quá tải. Việc phân luồng giao thông tại các nút giao, ngã ba và điểm kết nối giữa đường chuyên dụng của mỏ với quốc lộ, tỉnh lộ cũng phải được tổ chức hợp lý nhằm hạn chế nguy cơ tai nạn.

Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An cho biết sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan, Công an tỉnh và UBND các địa phương tổ chức kiểm tra đột xuất. Những đơn vị không chấp hành quy định, để xảy ra sai phạm có thể bị đình chỉ hoạt động khai thác, thu hồi quyết định giao quyền khai thác và xử lý theo quy định pháp luật.

Gỡ vướng giải phóng mặt bằng, thúc đẩy tiến độ dự án

Song song với việc tháo gỡ khó khăn về nguồn vật liệu, công tác giải phóng mặt bằng tại xã Nam Đàn cũng đang được đẩy mạnh nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công tuyến cao tốc Vinh – Thanh Thủy.

Theo thông tin từ địa phương, đoạn tuyến đi qua xã Nam Đàn dài hơn 10 km, liên quan đến 689 hộ dân, trong đó có 127 hộ phải di dời nhà ở. Dự án đồng thời ảnh hưởng đến 1.283 thửa đất và liên quan đến 4 mỏ đất phục vụ thi công.

Đoạn tuyến đi qua xã Nam Đàn dài hơn 10 km, liên quan đến 689 hộ dân, trong đó có 127 hộ phải di dời nhà ở.

Thời gian qua, chính quyền xã Nam Đàn đã phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động người dân, phổ biến phương án bồi thường, hỗ trợ và các quy định về thu hồi đất. Tuy nhiên, vẫn còn 18 hộ chưa đồng thuận với phương án giải phóng mặt bằng, khiến địa phương phải triển khai các biện pháp cưỡng chế theo quy định.

Ngày 14/10, xã Nam Đàn tổ chức cưỡng chế đợt 1 đối với 5 hộ dân tại xóm Hồng Thái. Sau đó, chính quyền tiếp tục vận động 13 hộ còn lại nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng, nhưng chưa đạt kết quả như mong muốn.

Ông Hoàng Nghĩa Hùng, Chủ tịch UBND xã Nam Đàn, cho biết địa phương đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cưỡng chế đợt 2 và đợt 3 đối với 13 hộ dân chưa chấp thuận phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao đất cho dự án.

Việc từng bước xử lý các vướng mắc về mặt bằng, đồng thời bảo đảm nguồn vật liệu san lấp, được xem là những nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai thi công tuyến cao tốc qua địa bàn.

Dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy có chiều dài khoảng 60 km, tổng mức đầu tư gần 24.000 tỷ đồng, khởi công ngày 18/5/2026 và được đầu tư theo quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc được kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối giao thông giữa Việt Nam và Lào, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội cho các địa phương dọc tuyến, đồng thời mở rộng cơ hội giao thương và hợp tác xuyên biên giới.

Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2029. Để đáp ứng mục tiêu này, việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, bảo đảm nguồn vật liệu và kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản là những yêu cầu cấp thiết, góp phần bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư của dự án.