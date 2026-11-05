Yêu cầu Grab thực hiện chính sách giá, phí minh bạch

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia - Bộ Công Thương cho biết, từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 9-2026, cơ quan này tiếp nhận phản ánh của một số tài xế Grab về giá cước, phí, chiết khấu và khấu trừ của Công ty TNHH Grab (Grab).

Ủy ban đã rà soát, xác minh, làm việc với Grab, tài xế và một số doanh nghiệp cung cấp ứng dụng dịch vụ gọi xe trong nước; đồng thời đối chiếu chính sách Grab tại Đông Nam Á.

Xác minh sơ bộ cho thấy, Grab thu phí nền tảng từ hành khách và phí sử dụng ứng dụng từ tài xế theo cơ chế linh hoạt giữa các chuyến. Việc đánh giá cần xem xét tổng thể khoản thu, khấu trừ, tỷ lệ tài xế thực nhận và việc cung cấp thông tin về giá, phí cho khách hàng, đối tác tài xế.

Từ quá trình làm việc, Grab chủ động đề xuất 6 nhóm giải pháp. Thứ nhất, từ ngày 10-11, Grab giảm phí nền tảng thu từ hành khách với các chuyến GrabBike, GrabCar có quãng đường ngắn. Chuyến từ 10km trở lên được giảm 10% tổng giá cước từ ngày 26-2 đến hết 31-12-2027, theo điều kiện áp dụng.

Thứ hai, phí sử dụng ứng dụng với tài xế giảm từ 0%-28,76% xuống 0%-25% trên tổng giá trị hành khách thanh toán. Tổng phí nền tảng và phí sử dụng ứng dụng Grab được hưởng, chưa gồm thuế và phí thu hộ, không vượt 32% giá trị này.

Sau điều chỉnh, phần Grab thu về trên mỗi chuyến còn 7%-32% tổng giá trị khách hàng thanh toán, thay vì tối đa 40,60% với GrabBike và 39,81% với GrabCar.

Sau khi trừ phí, thuế, tài xế GrabBike nhận 60,59%-85,59%, tài xế GrabCar nhận 59,68%-84,31% tổng giá trị thanh toán. Mức thực nhận tối thiểu tăng lần lượt 8,59 và 7,68 điểm phần trăm so với mức thấp nhất 52% trước đây.

Thứ ba, Grab bồi hoàn khoảng 3,9 tỷ đồng cho các chuyến có mức khấu trừ vượt 35% doanh thu chia sẻ. Doanh nghiệp ghi nhận khoảng 0,13% số chuyến từ năm 2024 đến nay thuộc diện này.

Từ ngày 5-11-2026, tiền được cộng tự động vào ví tài xế còn hoạt động; người đã ngừng hợp tác nhận thông báo qua SMS, email và cần cung cấp tài khoản ngân hàng chính chủ trước ngày 30-11.

Thứ tư, Grab dành khoảng 860 tỷ đồng thưởng, hỗ trợ tài xế trong quý IV-2026, gồm thưởng doanh thu giờ cao điểm, bữa ăn, đồng phục và tài xế có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đồng thời chi 52 tỷ đồng hỗ trợ xăng dầu cho xe xăng, phí sạc xe điện.

Thứ năm, Grab dành khoảng 1.808 tỷ đồng triển khai khuyến mại, kích cầu tiêu dùng đối với hành khách trong quý IV-2026.

Tính chung 5 nhóm giải pháp đầu tiên, doanh nghiệp dự kiến dành khoảng 2.950,9 tỷ đồng.

Thứ sáu, từ ngày 10-11, Grab nâng cấp giao diện ứng dụng Grab Driver, hiển thị rõ hơn doanh thu, phí, thuế và khoản khấu trừ của từng chuyến.

Grab cũng tăng kênh kết nối tài xế và tổng đài, áp dụng biểu mẫu tra soát để tài xế kiểm tra, yêu cầu giải thích khoản thu, tiền thực nhận.

Ủy ban sẽ tiếp tục theo dõi, yêu cầu Grab báo cáo định kỳ và xem xét việc thực hiện chính sách giá, phí, khấu trừ, tỷ lệ thực nhận của tài xế, thông tin cung cấp cho khách hàng. Nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm, cơ quan này sẽ xử lý theo quy định.

Ủy ban cũng kiểm tra việc bảo vệ người tiêu dùng tại Grab, Be và GSM, ghi nhận một số tồn tại như khoản phí chưa hiển thị riêng hoặc dịch vụ thu phí được lựa chọn mặc định. Các doanh nghiệp được yêu cầu khắc phục, bảo đảm người dùng chủ động lựa chọn bảo hiểm chuyến đi và khoản đóng góp trung hòa các-bon trước khi xác nhận giao dịch.