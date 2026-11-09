Sáng 9/11, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát biến động chi phí đầu vào và giá bán hàng hóa, dịch vụ sau khi một số chính sách hỗ trợ về thuế, giá điện được triển khai. Các chính sách này có hiệu lực đến hết ngày 31/3/2027.

Theo đó, Bộ Công Thương được giao giám sát việc giảm thuế được phản ánh phù hợp vào giá bán nhiên liệu, đồng thời theo dõi sát cung cầu, điều hành giá và bảo đảm nguồn cung xăng dầu trong nước.

Bộ Xây dựng phải tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá cước vận tải, yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá phù hợp khi chi phí nhiên liệu hạ nhiệt. Các địa phương cũng được yêu cầu kiểm tra việc chấp hành quy định về giá, tập trung vào những mặt hàng thiết yếu và dịch vụ vận tải, ăn uống, lưu trú.

Yêu cầu giảm giá cước vận tải khi chi phí nhiên liệu hạ nhiệt.

CPI bình quân 10 tháng tăng 4,57%

Theo Bộ Tài chính, giá xăng dầu trong nước tăng theo diễn biến thị trường thế giới là nguyên nhân chủ yếu khiến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 0,2% so với tháng trước.

Tính chung 10 tháng năm 2026, CPI tăng 4,57% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lạm phát cơ bản tăng 4,24%. Có 20 địa phương ghi nhận mức tăng CPI dưới 4,5%.

Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước cùng dự báo CPI bình quân năm nay tăng khoảng 4,5-4,7%. Trong hai tháng cuối năm, mặt bằng giá tiếp tục chịu sức ép từ nhu cầu tiêu dùng tăng, biến động giá năng lượng, lương thực, thực phẩm và nhu cầu vật liệu xây dựng phục vụ đầu tư công.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, việc giảm thuế xăng, hạ giá điện và bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu sẽ góp phần hạn chế áp lực tăng giá.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu giữ ổn định giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý đến hết năm 2026, đồng thời kiểm soát chặt việc điều chỉnh giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu.

Chủ động nguồn cung hàng hóa dịp Tết 2027

Để chuẩn bị cho cao điểm mua sắm cuối năm và Tết Nguyên đán 2027, Bộ Công Thương cùng các địa phương được yêu cầu chủ động cân đối cung cầu, dự trữ hàng hóa thiết yếu và triển khai các chương trình bình ổn thị trường.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm theo dõi sát tình hình sản xuất, nguồn cung thực phẩm, nhất là các mặt hàng thịt lợn, gia cầm, thủy sản, rau củ quả. Các địa phương phải xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng hoặc lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý.

Đối với những tỉnh, thành phố có CPI tăng cao hơn bình quân cả nước, Phó thủ tướng yêu cầu rà soát các nhóm hàng có tác động lớn đến chỉ số giá, xác định rõ nguyên nhân tăng giá, từ biến động cung cầu, chi phí đầu vào, yếu tố mùa vụ đến việc điều chỉnh giá do Nhà nước quản lý.

Trong khi đó, các địa phương có CPI thấp hơn bình quân cả nước cũng không được chủ quan, cần theo dõi sát sức mua và diễn biến giá cả trong hai tháng cuối năm để có giải pháp điều hành phù hợp.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan đánh giá hiệu quả thực tế của những chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí và lệ phí đang áp dụng. Trường hợp người dân, doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn, các bộ, ngành cần sớm đề xuất phương án gia hạn hoặc điều chỉnh mức hỗ trợ trong năm 2027.