Yêu cầu đổi mới tư duy phương pháp kiểm tra, giám sát tại cơ sở

Ủy ban Kiểm tra Trung ương trao giấy chứng nhận cho các học viên tham gia khóa học. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Phát biểu chỉ đạo tại lễ bế giảng, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh: năm 2026 đánh dấu bước thay đổi căn bản, thực chất trong công tác bồi dưỡng cán bộ kiểm tra Đảng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương khảo sát toàn diện, phân định rõ đối tượng bồi dưỡng theo phân cấp cán bộ kiểm tra cấp tỉnh và cấp xã; đồng thời xây dựng chương trình theo 2 cấp độ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng cấp.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị và các học viên dự bế giảng lớp học. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiếp tục khẳng định và nâng cao vai trò, vị trí của công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Trong đó, yêu cầu đổi mới công tác kiểm tra, giám sát từ tư duy, phương pháp đến tổ chức thực hiện; nâng cao khả năng phòng ngừa, cảnh báo sớm; kiểm soát chặt chẽ quyền lực; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh, liêm chính, tinh thông nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh trao giấy chứng nhận đến các học viên hoàn thành lớp học. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Hiện toàn ngành kiểm tra có hơn 20.300 cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra chuyên trách, trong đó đội ngũ cấp xã có khoảng 18.000 đồng chí giữ vai trò là “lực lượng tiền tuyến”, trực tiếp bảo vệ nền tảng kỷ luật của Đảng tại nơi gần dân nhất, sát đảng viên nhất.

Tuy vậy, thách thức lớn nhất hiện nay đối với đa số các đồng chí mới tham gia công tác kiểm tra không chỉ thiếu hụt kiến thức hay quy trình nghiệp vụ, mà sâu xa hơn là yêu cầu chuyển đổi về tư duy, phương pháp công tác và bản lĩnh thi hành công vụ để tương thích với mô hình quản trị mới. Do đó, nâng cao năng lực cho Ủy ban Kiểm tra là khâu then chốt để củng cố kỷ luật của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Tươi, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Đào tạo nghiệp vụ phát biểu tại lễ bế giảng. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Đề ra yêu cầu, nhiệm vụ đối với các học viên sau khi trở về vị trí công tác, đồng chí Nguyễn Hồng Linh nhấn mạnh: Các cán bộ cần chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy; tích cực lan tỏa kiến thức và tăng cường rèn luyện, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ; vận dụng linh hoạt, bản lĩnh kiến thức học tập vào từng cuộc kiểm tra, giám sát cụ thể.

Chủ động áp dụng phương pháp mới vào thực tiễn; tăng cường giám sát trên môi trường số, nhận diện sớm vi phạm; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm phải trúng, đúng, có trọng tâm, trọng điểm; không ngừng rèn luyện đạo đức công vụ và bản lĩnh người làm công tác kiểm tra; chủ động tiên phong, đổi mới mạnh mẽ phương pháp công tác; xác định chuyển đổi số và ứng dụng dữ liệu là chìa khóa đột phá quyết định hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu chỉ đạo tại lễ bế giảng. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Theo ban tổ chức, lớp học được tổ chức từ 9 đến 11/11/2026 với sự tham gia của 189 học viên là chuyên trách, trực tiếp làm công tác kiểm tra Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cấp cơ sở.

Lớp học đã hoàn thành 100% nội dung, chương trình theo đúng kế hoạch của Ủy ban; toàn bộ 189 đồng chí học viên đã tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc và đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng.