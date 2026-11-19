Theo Cục Hàng không Việt Nam, từ cuối tháng 10 đến nửa đầu tháng 11/2026, thị trường nhiên liệu trong nước và thế giới ghi nhận xu hướng giảm rõ rệt. Qua các kỳ điều hành đầu tháng 11, giá xăng trong nước đã giảm hơn 9.000 đồng/lít so với mức cao nhất hồi tháng 3/2026. Đối với các mặt hàng dầu, mức giảm lên tới khoảng 16.000 đồng/lít so với đỉnh giá hồi tháng 4/2026.

Diễn biến này được đánh giá tạo thêm dư địa để các hãng hàng không tiết giảm chi phí khai thác. Bởi nhiên liệu là một trong những khoản chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành vận chuyển hàng không, việc giá nhiên liệu giảm cần được phản ánh phù hợp trong chính sách giá vé, góp phần kích cầu đi lại của người dân và du khách, nhất là trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng bay triển khai đồng bộ các giải pháp bình ổn giá vé khi giá nhiên liệu được điều chỉnh.

Trước tình hình trên, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp hàng không triển khai đồng bộ giải pháp bình ổn giá cước. Trong đó, các hãng phải thực hiện đầy đủ quy định về kê khai, niêm yết giá; công khai thông tin về giá dịch vụ vận chuyển và bán đúng mức giá đã công bố.

Đối với vận chuyển hành khách hàng không nội địa thường lệ hạng phổ thông cơ bản, mức giá áp dụng không được vượt quá giá tối đa theo quy định hiện hành.

Đặc biệt, cơ quan quản lý yêu cầu các hãng không lợi dụng biến động tăng của giá nhiên liệu để đẩy giá vé lên cao bất hợp lý. Ngược lại, khi chi phí nhiên liệu giảm, doanh nghiệp cũng cần có phương án điều chỉnh giá cước tương ứng, không để xảy ra tình trạng giá vé tăng nhanh khi đầu vào tăng nhưng chậm giảm khi chi phí đầu vào đã hạ nhiệt.

Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh, việc giám sát và quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không có ý nghĩa quan trọng trong kiểm soát lạm phát, đồng thời bảo đảm quyền lợi chính đáng của hành khách. Đây cũng là giải pháp góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch, giao thương trong cao điểm cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán sắp tới.