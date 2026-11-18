UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6301/QĐ-UBND ngày 17/11/2026, phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND ngày 4/11/2026 của HĐND TP về cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số công trình, dự án trên địa bàn.

Theo kế hoạch, thành phố đặt mục tiêu xử lý dứt điểm vi phạm tại 12 công trình, dự án, không để vi phạm kéo dài hoặc phát sinh vi phạm mới; đồng thời bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và bổ sung hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu tại các khu vực dự án.

Một trong những mốc tiến độ quan trọng là hoàn thành di dời cư dân khỏi các căn hộ được xác định phải phá dỡ hoặc phải hoàn trả công năng công cộng tại 12 công trình, dự án trước ngày 31/12/2027.

Đến ngày 31/12/2028, thành phố yêu cầu hoàn thành việc hoàn trả, chuyển đổi công năng khối đế, diện tích sinh hoạt cộng đồng; phá dỡ các căn hộ, nhà ở không đủ điều kiện; cải tạo, chỉnh trang công trình. Việc xác nhận hiện trạng thực tế công trình, phần công trình được phép tồn tại có điều kiện cũng phải hoàn thành trong thời hạn này.

Nhiều sai phạm đất đai, trật tự xây dựng xảy ra tại CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, Hà Nội. Ảnh: Znew

Để bảo đảm tiến độ, UBND TP phân công cụ thể trách nhiệm cho các sở, ngành, chính quyền cấp xã và chủ đầu tư. Trong quý IV/2026, Hội đồng thẩm định sẽ xác định giá căn hộ, nhà ở theo giá thị trường đối với từng dự án; UBND cấp xã xác định diện tích cụ thể của từng căn hộ, nhà ở thuộc diện phải di dời. Chủ tịch UBND cấp xã dự kiến ban hành quyết định buộc phá dỡ công trình, hạng mục công trình và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả khác theo thẩm quyền.

Sang quý II/2027, chủ đầu tư phối hợp với UBND cấp xã lập, công khai phương án di dời, bồi thường, hỗ trợ đối với từng dự án. Giá trị bồi thường được xác định trên cơ sở đơn giá do Hội đồng thẩm định giá ban hành và diện tích căn hộ, nhà ở được xác định. UBND cấp xã có trách nhiệm phê duyệt phương án di dời, bồi thường, hỗ trợ do chủ đầu tư lập.

Trong quý III và quý IV/2027, chủ đầu tư thực hiện ký thỏa thuận, hợp đồng với các hộ dân, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tiếp nhận bàn giao căn hộ, nhà ở. Công tác di dời cư dân, cưỡng chế di dời và xử lý các trường hợp vướng mắc phát sinh được tổ chức trong quý IV/2027.

Sau khi hoàn thành di dời, chủ đầu tư có trách nhiệm phá dỡ các công trình, hạng mục thuộc diện phải xử lý; cải tạo, chỉnh trang, chuyển đổi công năng công trình theo phương án được phê duyệt. Đồng thời, phải đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu tại khu vực dự án. Các nhiệm vụ này dự kiến hoàn thành trong quý IV/2028.

Cùng với kế hoạch xử lý chung đối với 12 dự án, ngày 17/11, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt phương án xử lý các công trình, phần diện tích tại tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6 Kiến Hưng), phường Kiến Hưng.

Theo phương án, có 125 căn hộ phải di dời, nằm tại tầng 2 và tầng 3 khối đế của 3 tòa nhà. Trong đó, tòa CT6A có 59 căn, CT6B có 37 căn và CT6C có 29 căn. Sau khi cư dân di dời, phần diện tích này được hoàn trả công năng theo quy hoạch đã duyệt hoặc chuyển sang chức năng công cộng.

Đối với khu nhà thấp tầng, thành phố yêu cầu di dời, phá dỡ 10 căn nhà do có hơn 50% diện tích xây dựng nằm trong đất quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Trong số này, 6 căn phải phá dỡ để xây dựng trường mầm non và hoàn trả một phần đường nội bộ; 4 căn còn lại được phá dỡ để trả lại đường giao thông theo quy hoạch.

Đáng chú ý, phương án cho phép 1.458 căn hộ từ tầng 4 đến tầng 32 của 3 tòa CT6A, CT6B, CT6C được tồn tại. Trong số 38 nhà thấp tầng hiện có, 28 căn còn lại được tồn tại có điều kiện do có hơn 50% diện tích xây dựng nằm ngoài đất quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Các căn nhà này phải cải tạo, chỉnh trang theo phương án được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Để các công trình được tồn tại, chủ đầu tư phải hoàn thành việc di dời cư dân, hoàn trả hoặc chuyển đổi công năng khu vực khối đế, phá dỡ 10 nhà thấp tầng và bổ sung hạ tầng thiết yếu. Công trình phải duy trì điều kiện an toàn chịu lực, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Chủ đầu tư, chủ sở hữu và người sử dụng cũng phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo quy định.

UBND TP giao UBND phường Kiến Hưng lập danh sách cụ thể từng căn hộ, nhà ở, phần diện tích phải di dời; xác định chủ sở hữu, người sử dụng; niêm yết công khai quyết định tại trụ sở, nhà sinh hoạt cộng đồng và các tòa nhà của dự án, đồng thời tổ chức đối thoại với cư dân.

Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND cũng nhấn mạnh yêu cầu công khai, minh bạch, bảo đảm an toàn cho người dân trong quá trình di dời, phá dỡ, cải tạo; không sử dụng ngân sách nhà nước để chi trả các chi phí thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư. Các nghĩa vụ tài chính, biện pháp khắc phục hậu quả và chi phí phát sinh từ hành vi vi phạm do chủ đầu tư chi trả.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp, gắn thời hạn xử lý với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị được kỳ vọng sẽ góp phần khắc phục những tồn tại kéo dài tại các dự án, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân và lập lại trật tự trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn Hà Nội.