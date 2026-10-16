Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến thoát nước ngầm đường Trưng Nữ Vương

Dự án tuyến thoát nước ngầm đường Trưng Nữ Vương do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng làm chủ đầu tư đang chậm tiến độ nghiêm trọng. Khối lượng thi công mới đạt khoảng 32%, trong khi thời hạn gia hạn đã hết ngày 27/9/2026.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Ban Quản lý dự án khẩn trương chỉ đạo nhà thầu xây dựng phương án thi công chi tiết, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tuyến thoát nước ngầm tại phường Bàn Thạch và phường Tam Kỳ, bảo đảm khả năng thoát nước và an toàn cho người dân.

Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu kiểm tra toàn bộ hiện trường, gia cố và bổ sung hệ thống rào chắn kiên cố, biển báo, đèn cảnh báo ban đêm tại các vị trí hố đào, cống hở sâu từ 2-3m; bơm hút nước tù đọng, xử lý ngay các điểm sụt lún, xói lở vỉa hè sát nhà dân; chịu trách nhiệm toàn diện nếu để xảy ra sự cố mất an toàn giao thông, tai nạn lao động hoặc sạt lở công trình ảnh hưởng đến người dân.

Ban Quản lý dự án phải làm việc cụ thể với liên danh nhà thầu Công ty Đại Phú Thịnh - Công ty Nam Việt yêu cầu tăng cường nhân lực, thiết bị, vật tư để bù đắp khối lượng chậm trễ. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu, tiếp tục chậm trễ, chủ đầu tư phải kiên quyết xử lý vi phạm hợp đồng...

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu liên danh nhà thầu tập trung tổ chức thi công, sớm hoàn trả mặt bằng các đoạn còn dang dở. UBND phường Bàn Thạch và phường Tam Kỳ tăng cường giám sát cộng đồng, kịp thời thông tin bất cập, vi phạm về rào chắn và an toàn giao thông của đơn vị thi công để phối hợp xử lý. Sở Xây dựng theo dõi sát tiến độ, tổng hợp kết quả xử lý và tham mưu UBND thành phố giải quyết các khó khăn, vướng mắc (nếu có) trước ngày 20/10/2026...