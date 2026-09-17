Yêu cầu đẩy nhanh khám sức khỏe miễn phí cho người dân

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Công văn số 1129/TTg-KGVX ngày 16/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Chỉ thị số 17/CT-TTg liên quan đến khám sức khỏe cho người dân.

Theo công văn, thời gian qua, các bộ, ngành và địa phương đã tích cực thực hiện chủ trương tại Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 6/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao phối hợp triển khai kiểm tra sức khỏe học sinh.

Bộ Y tế, Bộ Tài chính đã ban hành các hướng dẫn về chuyên môn, tài chính, quản lý dữ liệu. Nhiều địa phương cũng chủ động tổ chức khám và bước đầu đạt kết quả tích cực.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện giữa các địa phương chưa đồng đều. Việc xác định đối tượng và phối hợp giữa khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí với kiểm tra sức khỏe học sinh, sinh viên, khám bệnh nghề nghiệp, khám sức khỏe người lao động hay khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại một số nơi chưa thống nhất.

Việc sử dụng kết quả cận lâm sàng đã có, thống kê người được khám, phân định nguồn kinh phí và thanh toán cũng còn nguy cơ trùng lặp, gây lãng phí. Kết nối và cập nhật dữ liệu lên Sổ sức khỏe điện tử, VNeID cùng các cơ sở dữ liệu liên quan vẫn còn hạn chế.

Địa phương chịu trách nhiệm về kết quả triển khai

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả triển khai trên địa bàn, khẩn trương rà soát và cập nhật kế hoạch thực hiện đến hết năm 2026 theo từng nhóm đối tượng, lộ trình ưu tiên.

Các địa phương phải xác định chính xác số người đã khám, chưa khám, nhóm cần ưu tiên, năng lực từng cơ sở y tế và tiến độ theo từng tháng; đồng thời giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị.

Những nhóm được ưu tiên gồm người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu và các đối tượng ưu tiên khác theo quy định.

Việc triển khai phải tránh dàn trải, không chạy theo tỷ lệ, thành tích. Các địa phương được yêu cầu phối hợp, lồng ghép các hình thức khám phù hợp để hạn chế một người được xếp vào nhiều nhóm và tổ chức khám nhiều lần.

Kết quả khám còn giá trị lâm sàng cần được sử dụng, kế thừa theo hướng dẫn của Bộ Y tế nhằm tránh trùng lặp, lãng phí và thanh toán trùng.

Địa phương cũng phải chủ động bố trí ngân sách và huy động nguồn lực hợp pháp. Trường hợp chưa đủ khả năng cân đối, địa phương tổng hợp nhu cầu trong dự toán ngân sách và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ theo quy định.

Đẩy dữ liệu sức khỏe lên VNeID, tăng liên thông kết quả khám

Một nhiệm vụ khác được đặt ra là gắn hoạt động khám với quản lý sức khỏe liên tục, toàn diện theo vòng đời. Các địa phương phải đẩy nhanh tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử và đồng bộ dữ liệu trên VNeID.

Dữ liệu khám sức khỏe cũng được yêu cầu tăng cường kết nối với dữ liệu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và những cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo quy định.

Đối với Bộ Y tế, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng, ban hành hướng dẫn chuyên môn về khám sàng lọc miễn phí theo nhóm tuổi, yếu tố nguy cơ, mô hình bệnh tật và lộ trình ưu tiên. Việc triển khai phải phù hợp với năng lực hệ thống y tế, tránh trùng lặp và không tạo thêm thủ tục không cần thiết.

Bộ Y tế đồng thời phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các địa phương chuẩn hóa dữ liệu, quy trình cập nhật và liên thông kết quả khám; kết nối Sổ sức khỏe điện tử, VNeID với dữ liệu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và các dữ liệu liên quan.

Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc về thanh toán, quyết toán kinh phí; xem xét vấn đề hỗ trợ ngân sách trung ương đối với địa phương không đủ khả năng cân đối nguồn lực theo quy định.

Bộ Công an phối hợp đẩy nhanh kết nối, đồng bộ và chia sẻ dữ liệu sức khỏe trên VNeID, hỗ trợ đối soát theo mã định danh cá nhân nhằm xác định chính xác người đã khám, hạn chế thống kê trùng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao phối hợp triển khai kiểm tra sức khỏe học sinh, sinh viên, đồng thời lồng ghép kết quả với chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc tại địa phương để tránh tổ chức khám trùng lặp.

Bộ Y tế được giao nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.