Yêu cầu đặt ra với báo chí địa phương

Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo được tổ chức sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, khẳng định công tác tư tưởng là bộ phận đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng, giữ vai trò "đi trước mở đường, đi cùng trong tổ chức thực hiện và đi sau tổng kết thực tiễn", góp phần củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận xã hội. Đặc biệt, Nghị quyết số 25-NQ/TW đánh dấu bước chuyển chiến lược khi yêu cầu chuyển trọng tâm từ "quản lý thông tin" sang "dẫn dắt nhận thức xã hội", lấy phương châm "Chủ động - Sắc bén - Thuyết phục - Hiệu quả" làm kim chỉ nam.

Nhà báo Nguyễn Thế Lãm, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh, phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, nhà báo Nguyễn Thế Lãm - Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh nêu rõ: "Đối với báo chí cách mạng nói chung và hệ thống báo chí địa phương nói riêng, sự ra đời của Nghị quyết 25 vừa là vinh dự, vừa là sứ mệnh chính trị nặng nề. Báo chí địa phương là kênh thông tin sát dân nhất, gắn bó trực tiếp nhất với đời sống cơ sở; do đó, đổi mới phương thức hoạt động của báo chí địa phương có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao năng lực dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân và tạo sự đồng thuận cao đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước".

Các đại biểu dự hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong đổi mới nội dung, phương thức thông tin tuyên truyền và truyền thông chính sách "từ sớm, từ xa, từ cơ sở". Bên cạnh đó, thảo luận sâu về năng lực nắm bắt, phân tích, dự báo và định hướng dư luận xã hội; kinh nghiệm chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, tập trung làm rõ giải pháp phát triển báo chí đa nền tảng, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quy trình sáng tạo, sản xuất và phân phối sản phẩm báo chí nhằm giữ vững dòng thông tin chính thống trên không gian số.

Đồng chí Nguyễn Tiến Tuấn - Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Lào Cai phát biểu thảo luận tại hội thảo.

Phát biểu thảo luận tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Tiến Tuấn - Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Lào Cai đã trao đổi, làm rõ thêm việc làm nội dung chính luận trên môi trường số sao cho đúng, trúng và hấp dẫn. Theo đồng chí, "đúng" là yêu cầu có tính nguyên tắc; "trúng" là phải lựa chọn đúng vấn đề, đúng đối tượng và đúng thời điểm; "hấp dẫn" là yêu cầu tất yếu khi làm chính luận trên môi trường mạng.

Theo đồng chí Nguyễn Tiến Tuấn, muốn “phủ xanh” thông tin tích cực trên không gian mạng, không thể chỉ tăng số lượng bài viết, video hay các thông điệp tuyên truyền. Điều quan trọng là phải nâng cao chất lượng, sức thuyết phục và khả năng lan tỏa của từng sản phẩm. Thông tin tích cực phải bắt nguồn từ những giá trị có thật trong cuộc sống, từ những chuyển biến thực chất của địa phương, từ việc làm tốt, con người cụ thể. Đồng thời, cần coi trọng việc lắng nghe, đối thoại và tiếp nhận phản hồi của công chúng, bởi truyền thông trên môi trường số không còn là quá trình truyền tải một chiều.

Đại biểu tham gia tọa đàm tại hội thảo với 2 phiên, trong đó phiên thứ nhất có chủ đề "Đi trước một bước trong truyền thông chính sách" và phiên thứ hai có chủ đề "Giữ vững dòng thông tin chủ lưu trong môi trường số".

Các đơn vị báo chí cũng đã đề xuất các giải pháp mang tính đột phá, thiết thực nhằm nâng cao vai trò, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí địa phương khi thực hiện chiến lược công tác tư tưởng. Từ đó, hướng tới mục tiêu xây dựng cơ quan báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, tinh thông nghiệp vụ và thành thạo kỹ năng số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong kỷ nguyên mới.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo.

Những trao đổi tại hội thảo cho thấy, đổi mới công tác tư tưởng trong báo chí không chỉ nằm ở nội dung tuyên truyền mà còn ở cách tổ chức sản xuất, khả năng nắm bắt dư luận và tốc độ phản ứng trước các vấn đề xã hội. Với các cơ quan báo chí địa phương, yêu cầu đặt ra là phải nâng cao chất lượng thông tin, giữ vững tính chính xác, định hướng và trách nhiệm xã hội; qua đó củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong Nhân dân.

Đại biểu bấm nút phát động Cuộc thi ảnh, video clip “Ấn tượng Di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc”.

Cũng trong dịp này, Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng tổ chức lễ phát động Cuộc thi ảnh, video clip “Ấn tượng Di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc”. Thông qua hình ảnh và video clip, vẻ đẹp của di sản được thể hiện bằng những góc nhìn mới, gần gũi và sinh động; từ cảnh quan, kiến trúc, không gian văn hóa đến những câu chuyện lịch sử, con người và đời sống cộng đồng. Những tác phẩm có chất lượng sẽ góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ, đồng thời nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch bền vững.